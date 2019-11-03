كابينة كهرباء تهدد حياة أهالى المرج

إهمال بالغ، وصورة تنذر بالخطر، فقد يحمل القدر لسكان منطقة كفر الشرفا بالمرج كارثة محققة بمصرع شخص صعقًا بالكهرباء بسبب كابينة كهربائية عمومية مهملة دون غطاء واسلاكها ملقاة بالأرض، ما دفع الأهالي بالاستغاثة وطلب المسؤولين عن الحي بإعادة تغطيتها من جديد حفاظًا على حياة المواطنين وخاصة الأطفال الذين لا يميزون بين ما هو آمن وخطير.



وتقول هناء السيد، ربة منزل من سكان حي المرج، الكابينة مفتوحة دائمًا، وقد يتعرض البعض للصعق، كل ما نطلبه هو توفير الأمان للمارة وخاصة الأطفال، والذين يقضون وقتهم بالشارع للعب مع بعضهم، وقد يصادف الأمر سقوط أحدهم على الأسلاك دون قصد.



ويكمل منصور السيد 33 سنة بخاف على عيالي ينزلوا يلعبوا، وتابع، أخشى أن تمطر السماء فأجدهم قد صعقوا أو أن يسقط أحدهم داخل الكبينة دون أن ينقذه أحد، لذلك لا أجعلهم يخرجون للشارع بصفة دائمة.



وتواصل سامية إبراهيم، قدمنا شكاوى عديدة ولكن لم يجبنا أحد، وليس هناك من بين الأهالي من يجرء على الاقتراب من الأسلاك فقد يصعق ويموت، وناشدت المسئولين بسرعة التحرك وتأمين الشارع.