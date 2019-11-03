انفوجراف.. 6 مهارات مطلوبة لمواجهة سوق العمل

رغم أن سوق العمل بات مفتوحًا على الكثير من التخصصات والفرص عن ذي قبل؛ إلا أن المنافسة المحتدمة على الوظائف بمختلف القطاعات يتوقف على عدة مهارات ينبغي التحلي بها لمواجهة متطلبات سوق العمل.



وفي هذا الصدد، تشير المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وفقًا لإنفوجراف نشرته صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن تلك المهارات تختلف من شخص لآخر ولكن المطلوب هو إعداد الشخص نفسه جيدًا وتطويرها لمواجهة سوق العمل، وتحديد نقاط القوة والضعف، وفيما يلي نستعرض أبرز تلك المهارات:



- شارك في أي برنامج تدريبي أو عمل تطوعي.

- استخدم مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع من هم في نفس المجال.

- اهتم بأي نشاط ريادي.

- خذ دور القيادة والمبادرة.

- طور شخصيتك واحصل على دورات في مختلف المجالات.

- استخدم الكلمات التي توصف مهاراتك في التعبير عن نفسك.