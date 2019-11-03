الأحد 03 نوفمبر 2019 الموافق 06 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

توك شو

"الجفرى" عن تصريحات أسما شريف منير: لا تثريب عليها بعد الاعتذار (فيديو)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:17 ص
الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري
طباعة
علق الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، على الجدل الذي أثارته الإعلامية أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، بعدما وصفت بعض أفكار الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بالتطرف.

وقال الجفري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، إن هناك جانبين في المشكلة، الأول عام، والثاني خاص، موضحًا أن الأول متمثل في الاحتقان الكبير لدى الناس بسبب الحملات المتوالية على الإمام الشعراوي، واصفًا إياها بـ"الممنهجة"، والتي لا تستهدف انتقاده على المستوى الفكري، لكنها موجهة بشكل واضح لهدم رمزية معينة في إطار عام لهدم الرموز.

وأوضح: "نحن نعيش منذ سنوات قليلة، لم يُترك البخاري وقيل كذبًا وزورًا، إن السُنة لم تُجمع إلا في عهد عمر بن عبدالعزيز، كما جرى الطعن في الصحابة، والقادة المسلمين الفاتحين مثل صلاح الدين الأيوبي، هذا التيار استفز المؤمنين، ولهذا من حق الناس أن تكون غاضبة ورافضة لمثل هذا، ولكن الغضبة لله يجب أن تكون بما يتناسب مع هدي النبي، لا بالاعتداء ولا بالشتم ولا بالنيل من الأعراض".

وأكد أن الحديث عن النقد شيء، والنقض شيء آخر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أحد ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فوق مستوى النقد، إن كان نقدًا صادرًا على أسس علمية: "الإمام الشعراوي لم يكن معصومًا، وكان يعلمنا أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يقول رحم الله امرئ أهدى إليّ عيوبي، وإذا كانت هناك بعض الملاحظات على بعض الأطروحات وأنها غير واضحة بالقدر الكافي، فهي نقاط قليلة تضمحل أمام ما قدمه هذا الإمام الكبير".

ولفت إلى أن النقطة الثانية، تتمثل في وجود إشكالية بمجتمعاتنا تتمثل في الابتزاز واستغلال الظروف، موضحًا أن هناك نوعين من الاستغلال السيئ لمثل هذه المشكلة قد حدثا من قبل: "نوع من متطرفين متدينين تنظيميين حركيين إسلاميين، استغلوا هذا الموضوع من أجل الإشارة إلى أن مصر دخلت طورًا من التعدي على الدين، وبالتالي فهي عملت على التهييج ضد الدولة والحكومة وهذا تلاعب حتى على الشيخ الشعراوي، وكل شيء صار وسيلة لإثارة السخط، مثل قضية القدس".

وأوضح أن هناك تطرف آخر، وهو التطرف اللاديني والتطرف العلماني، حيث يرى أن كل مناسبة فرصة لمحاولة الهدم والحط من الأشياء، ومنه هذا الموضوع المتعلق بالتعليق الصادر عن أسما شريف منير: "هي لا ترضى أن يستغل خطأها في مثل هذه المعركة، وأما النقطة الأخيرة المتعلقة بالموضوع الخاص بها، نعم هي أخطأت ولا يليق أن يكون بهذا الطريقة ولكنها اعتذرت وهو أمر عظيم، ويجب أن نرحب بالمخطئ المعتذر، يجب أن نحيي ثقافة إحياء الاعتذار، فالذي يخطئ في حق الله تعالى يمكن أن يستغفر ويغفر الله له".

وشدد الجفري على أن الخطأ المرتكب في قذف الأعراض، أشد عند الله من النيل من الإمام الشعراوي، والذي يطعن في أعراض الناس، يعد من الفاسقين ويعاقب شرعًا ولا تُقبل شهادته.

ووجه الجفري رسالة إلى أسما، وقال فيها: "الشيخ الشعراوي شيخي، ولو كان موجودًا لاستضافكِ في بيته وأطعمكِ ولشرح لكِ ما أشكل عليكِ، واصلي ما انتِ عليه، وتعلمي الدرس، ولا يجب أن نخلط بينها وبين من يقصدون الحط من الشيخ الشعراوي".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

اعترافات مرتكب "مذبحة المرج": ما استحملتش أشوفها مع حد غيري

منذ حوالي 4 ساعات

احذر.. تطبيق خطير يهدد ملايين هواتف "أندرويد"

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. أول رد فعل لـ سمية الخشاب بعد الحكم بحبسها 3 سنوات

منذ حوالي 7 ساعات

داعش يعلن مسئوليته عن أول عمل إرهابي بقيادة القرشي

ads

الصور

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

image description

محمد منير يبدع فى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.. (صور)

الأكثر قراءة

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

داعش يعلن مسئوليته عن أول عمل إرهابي بقيادة القرشي

احذر.. تطبيق خطير يهدد ملايين هواتف "أندرويد"

بلاغ جديد للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لجمال عيد

أيام زمان

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

«مولانا مُتجلِّي».. حكايات عن مريدي عبد الباسط عبد الصمد

«نهاية الفنانات بؤس وشقاء».. كيف هدد الشعراوي شادية وهالة الصافي؟

محمد هنيدي يغني في فرح السقا (فيديو نادر)

نجم الساعة

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

الصحة

5 جُمل لا تقولها لطفلك حفاظا على سلامة صحته العقلية

عقار جديد لمنع انتشار السرطان

كيف تتخلص من الهالات السوداء تحت العين

تيفود بلا علاج.. خطر جديد يهدد الدول العربية

الرئيس نيوز

نائب يطالب "البرلمان" بمد الانعقاد الحالي لاستكمال مدة الخمس سنوات

وزير التنمية المحلية: تكليف من "الوزراء" لبحث معوقات الاستثمار فى المحافظات

4 قرارات حازمة من "الكهرباء" لحل مشكلة أخطاء الفواتير.. تعرف عليها

روسيا: نناقش الاتحاد الأوروبي لحل النزاعات التجارية بمنظمة التجارة العالمية

منوعات

القبض على امرأة "قضمت" أذن صديقتها

مدينة كراكوف البولندية.. الأفضل فى أوروبا لقضاء عطلة قصيرة

حيلة لتوفير الوقت فى الصباح

اكتشاف فضلات الدماغ أثناء النوم.. لأول مرة

كشكول

"شوقي" يرد علي اجتزاء "السوشيال ميديا" لتصريحاته

وزير التعليم يوضح لـ"كشكول" تصريحاته بشأن انضمام المهندسين لداعش

البحر الأحمر الأزهرية تستعد للدفع بملفات الحصول على الجودة لمجموعة معاهد جديدة

جامعة قناة السويس تدرب الطلاب المكفوفين على تشكيل الخزف

إسلام سياسي

مدير الملتقي الدولي للطريقة الشيخية بالجزائر:ندعم المؤسسة العسكرية بكل قوة

إخوان سوريا يستفزون أعضاء الجماعة بصالون سياسي في تركيا

مرصد الأزهر: "القاعدة" يسعى لتوسيع نفوذه وتنفيذ عمليات نوعية

مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بدعوة 50 شخصية فرنسية لمواجهة الإسلاموفوبيا


زيت وسكر

قبل موسم القمح.. تعرف على أهم الإرشادات وأصناف الزراعات

كيف تواجهه تنميل الأطراف؟

“التنمية المحلية”: لدينا أكثر من ٧٨ مركز حرفي لتدريب الأيدي العاملة بالمحافظات

خلال نوفمبر.. كيف تعتنى بمحاصيل الخضر والفواكة؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
جديد المستنقع الأفغانى
د.أحمد الخميسى
هيئة الأمر بالملبوس والذوق العام
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «٤»
د.كريمة الحفناوى
التحية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. والفخر للسينما السودانية
المزيد

الثقافة

الكلب

اتحاد الكتاب ينعى فوزية مهران

ثمة حنين لم يزل يتثاءب

رشا الأحمدية توقع عقد روايتها "عين الحلوة" مع دار النخبة

صفحتنا ع الفيس بوك