بالصور.. حفل سعد رمضان بدار الأوبرا

أحيا المطرب اللبناني سعد رمضان، حفلًا غنائيًا ضخمًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية الـ28.



وقال سعد رمضان، في تصريح لـ"الدستور"، إن مهرجان الموسيقى العربية يعتبر من أهم المهرجانات الفنية التي تقام في الوطن العربي وذلك لأن دار الأوبرا المصرية تتمتع بأجواء خاصة وجمهورها جمهور خاص.



وبدأ سعد رمضان الحفل بأغنية "نسم علينا الهوا" للمطربة فيروز، ثم قدم بعد ذلك مجموعة من الأغنيات ومنها: "شو محسودين، وأمى نامت ع بكير والتى تفاعل الحضور بشكل كبير مع إيقاعتها السريعة، و"قولوله، أنت وأنا، وسواح" للراحل عبد الحليم حافظ، كما قدم أغنية خاصة لوطنه لبنان بعنوان "بحبك يا لبنان".