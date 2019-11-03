أبرزها التبغ والملابس.. واردات المصريين من إفريقيا تتخطى نصف مليار خلال عام

بما يقارب الـ 100%.. سجلت إجمالي واردات مصر من دول حوض النيل ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام، بعد أن سجلت 629 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 380.5 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 248.5 مليون دولار.



ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ تأتي في المرتبة الأولى بين واردات مصر من دول حوض النيل بقيمة 454.9 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 311.8 مليون دولار خلال العام السابق عليه، لتمثل بذلك 72.3% من جملة تلك الواردات.



وجاءت في مرتبة لاحقة، الواردات من مصنوعات من الرخام والأحجار والخزف والزجاج بقيمة 109.6 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 15.6 مليون دولار خلال العام السابق عليه، والتي تمثل 17.4% من جملة الواردات، يليها الواردات من خيوط وألياف نسيجية ومنتجات الغزل والنسيج والملابس بقيمة 48.3 مليون دولار مقابل 44.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة 7.7%.



كما قدرت واردات مصر من المطاط والجلود والأخشاب والمواد النباتية والورق بقيمة 13.7 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 7.8 مليون دولار خلال العام السابق عليه، تمثل نسبتها إلي إجمالي واردات دول حوض النيل 2.2%، وبلغت الواردات من آلات وأجهزة آلية وكهربائية 1.5 مليون دولار مقابل 0.5 مليون دولار، ومنتجات كيماوية وبلاستيك بقيمة 0.8 مليون دولار مقابل 0.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.