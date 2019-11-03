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فن

بالصور.. مدحت صالح يتألق بحفل مهرجان الموسيقى العربية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:58 ص
مدحت صالح
مدحت صالح
حسن أمين - عدسة: محمود أحمد
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تألق المطرب مدحت صالح، في حفله الغنائي الضخم، الذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين.

وقدم مدحت صالح خلال الحفل مجموعة مُنتقاة من أبرز وأجمل أغنياته بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، ومنها: "كان منها أيام، مافيا، أنا الأب والتي قدمها لأول مرة كلمات محمود طلعت وألحان وليد منير وتوزيع قائد الحفل أحمد عامر، ع الحلوة والمرة، وأنا مش بعيد، وجاي على نفسك ليه، وحد غيري، والمليونيرات، وزي ما أنت عايز، وبانوراما أم كلثوم، واختتم الحفل بأغنية أبن مصر".

وفى مفاجأة لفتت الانتباه بشدة وبصوت ينتمى لمملكة النابغين ذوي القدرات الخاصة قدم "صالح" الموهبة الغنائية الفذة إبراهيم رمضان ليتغنى بأغنية "كوكب تاني" ويقابل بتحية حارة من الحضور وعاصفة من الإعجاب والتصفيق، كما عزف عمرو سليم ببراعته المعهودة بانوراما لإلحان سعد عبدالوهاب من إعداده وتوزيعه.
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