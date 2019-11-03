اليوم.. انطلاق حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"

تنطلق حكاية "ما يطلبه المستمعون" مساء اليوم الأحد على شاشة "MBC 4"، وتعد هذه القصة ضمن سلسلة حكايات الموسم الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بمواسمه المختلفة.



"ما يطلبه المستمعون" يشارك في بطولته كل من الفنانة نيرمين الفقي ورانيا ياسين وإيهاب فهمي ومحمد عادل، تأليف عمرو ياسين وإنتاج سينرجي وأحمد عبدالعاطي، وإخراج أكرم فريد.



ويقدم الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" مجموعة من القصص التي تقوم على البطولة النسائية وأخرى الرجالية، كما أن هناك قصصًا تعتمد على البطولة الجماعية من خلال 9 حكايات يتم طرحها فى 45 حلقة، قام بكتابتها "عمرو محمود ياسين" وتعرض كل حكاية في 5 حلقات.