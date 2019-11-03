ليس بينها أمراض.. أهم 7 أسباب وراء وفيات المصريين خلال عام

560.3 ألف هو إجمالي عدد حالات الوفيات بين المصريين خلال عام 2018، سجل أكبر عدد منهم بين الذكور بـ 306.9 ألف حالة وفاة، مقابل 253.3 ألف حالة وفاة بين الإناث، ورغم أن أمراض الجهاز الدوري تعد السبب الأولى وراء حالات الوفاة، إلا أن بيانات جهاز الإحصاء الوطني أظهرت وقوع عدد كبير من حالات الوفاة بسبب عوامل خارجية إما بسبب الغرق، الحرق، القتل، الانتحار أو الاعتداء.



وفي هذا الصدد، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفقًا لأحدث تقاريره، أن عدد ضحايا حوادث النقل بلغ 6804 حالة وفاة خلال عام 2018، بينهم 5522 حالة وفاة بين الذكور و1282 من الإناث، بينما قدر عدد حالات الوفاة خلال نفس العام بسبب السقوط من مرتفعات بنحو 1337 حالة وفاة بينهم 1014 ذكور و323 حالة بين الإناث.



فيما قدر جهاز الإحصاء، عدد وفيات المصريين بسبب الغرق والغمر تحت الماء بصفة عرضية بـ 1218 حالة وفاة غالبيتهم من الذكور بعدد 1013 حالة وفاة، مقابل 205 من الإناث، كما بلغ عدد حالات الوفاة بسبب التعرض للدخان أو النار أو اللهب 185 حالة بينهم 101 ذكور و84 إناث.



أما عن حالات الوفاة بسبب التسمم، لفت الجهاز إلى أن عدد الحالات قد بلغ 88 حالة بينهم 47 من الذكور مقابل 41 إناث، وجاءت حالات الوفاة بسبب إيذاء الذات عن عمد بإجمالي 89 حالة خلال عام 2018 معظمها بين الذكور بعدد 66 حالة إنتحار مقابل 23 بين الإناث، وبلغ عدد وفيات المصريين بسبب الاعتداء 109 حالة بينهم 99 ذكور و10 إناث، وباقي الأسباب الخارجية الأخري سجلت 8373 حالة وفاة خلال نفس العام.