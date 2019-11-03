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حوادث

ضبط عصابة مسلحة استولت على 210 آلاف جنيه من سيارة بمدينة نصر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:06 ص
ضبط عصابة مسلحة
ضبط عصابة مسلحة
هدير مصطفى
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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط أخطر عصابة مسلحة، عقب استيلائها على مبلغ 210 آلاف جنيه من داخل سيارة شركة سجائر أثناء عمل طاقمها بمدينة نصر.

كان تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بشارع عزت سلامة ـ دائرة القسم.

تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع كلا من "أحمد. ز. م. ا" 27 سنة، مندوب مبيعات بإحدى شركات الدخان ومقيم دائرة قسم شرطة حدائق القبة، و"سمير. ع. ع. ع" 35 سنة، مندوب مبيعات بذات الشركة ومقيم محافظة القليوبية، اللذان قررا بأنهما حال تواجدهما بالسيارة رقم ن ب 9521 "تابعة للشركة عملهما" محمل عليها كمية من السجائر أمام إحدى الأكشاك بمحل البلاغ فوجئا بتوقف سيارة ماركة سوزوكي فان رمادي اللون، وترجل منها 4 أشخاص يحمل أحدهم سلاح ناري، قاموا بتهديدهما واستولوا على مبلغ مالي قدره 210 آلاف جنيه حصيلة بيعهما من داخل السيارة كرهًا عنهما ولاذوا بالفرار.

تم وضع خطة بحث ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة، كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، كلا من "سعيد. م. ع. ا" 47 سنة، عاطل ومقيم مساكن ليمان أبو زعبل مركز الخانكة بالقليوبية (مسجل خطر) سرقات عامة تحت رقم 19597 فئة "ج" والسابق اتهامه في 24 قضية آخرهم 5274 لسنة 2008م مدينة نصر أول "سرقة بالإكراه"، و"مصطفى س م ا" 47 سنة، عاطل ومقيم مساكن بهتيم ـ شبرا الخيمة ثان بالقليوبية (مسجل خطر) سرقة بالإكراه تحت رقم 660 فئة "ب" والسابق اتهامه في 17 قضية آخرهم 5583 لسنة 2018م ثان بنها قليوبية "أموال عامة"، و"وليد ا ع ع" 42 سنة، عاطل ومقيم 6 شارع خرطة المساعيد ـ دائرة قسم شرطة المطرية والسابق اتهامه في 7 قضايا آخرهم 1523 لسنة 2012م الأميرية "مخدرات" و"وليد ش ا ع" 31 سنة، عاطل ومقيم شبرا الخيمة ثان بالقليوبية والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرهم 98 لسنة 2011م باب الشعرية "سلاح بدون ترخيص" والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 10205 لسنة 2019م شبرا الخيمة ثان بالقليوبية "قتل"، و"حمادة م م ا" 36 سنة، عاطل ومقيم شبرا الخيمة أول بالقليوبية" و"محمد ع ح م" 24 سنة عاطل ومقيم شبرا الخيمة ثان بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالي 53.700 جنيه (متحصلات الواقعة)، 2 سلاح ناري "فرد خرطوش عيار 12مم و4 طلقات من ذات العيار "بحوزة المتهمان الثالث والرابع، طبنجة صوت بحوزة المتهم الثاني، 2 سلاح أبيض "مطواة، خنجر" بحوزة المتهمان الأول والخامس، 3 قناع وجه، 2 شال، 2 لوحات سيارات أرقام ( د ل ط 612 )، ( 12741 ملاكي كفر الشيخ )، السيارة رقم 97068 ماركة BYD ملك "محمد ص م ي" والمقيم شبرا الخيمة ثان بالقليوبية والمستأجرة للمتهم الخامس، السيارة رقم ق أ ب 7582 ماركة سوزوكي فان ملك "محمد ب ص ح" والمقيم الخانكة بالقليوبية والمستأجرة للمتهم الثاني ( والمستخدمين في ارتكاب الواقعة).

بمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية،
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.
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