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حوادث

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة المتهمين فى أحداث عنف الظاهر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:47 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم اليوم الأحد جلسة إعادة إجراءات محاكمة ثلاث متهمين في "أحداث عنف الظاهر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر وليد رشاد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين وآخرين عدة تهم منها: "الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين".

جاء أمر إحالة المتهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم والذي أكد أن المتهمون من جماعة الإخوان وآخرين استخدموا الأسلحة النارية والبيضاء فى الاعتداء على المواطنين.

وقال: إنه فى ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة، انضموا وآخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص".

وتابع ممثل النيابة:"استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطو عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان الارهابية والموالين لهم فى مسيرة متوجهين بمنطقة الظاهر وشارع رمسيس وغمرة بعضهم حامل أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص".
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