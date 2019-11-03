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مصر

الإحصاء: الأنيميا تحصد أرواح 923 شخصا خلال عام

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:34 ص
الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن وفيات المصريين بسبب مضاعفات فقر الدم أو الأنيميا قد سجلت 923 حالة وفاة خلال عام 2018، منهم 425 حالة بين الذكور مقابل 498 حالة وفاة بين الإناث، وتركزت أعلى معدلات وفاة بسبب المرض في الفئة العمرية التي تخطت الستين عامًا بعدد 459 حالة وفاة خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن عدد حالات الوفاة بين المصريين بسبب سوء التغذية بلغ 95 حالة خلال العام الماضي، بينهم 46 حالة بين الذكور و49 حالة بين الإناث، وتركز العدد الأكبر من تلك الحالات بين الرضع الأقل من عام بعدد 50 حالة وفاة بنسبة تخطت الـ 50%.

كما أظهر التقرير، أن مضاعفات داء السكري تأتي بين المسببات الأولى وراء حالات الوفاة بين المصريين خلال عام 2018، بعدد 7438 حالة وفاة، منهم 3443 حالة وفاة بين الذكور و3995 حالة بين الإناث، وسجلت أعلى معدلات وفاة بين المرضى في الفئة العمرية بين 50 فيما فوق، بعدد 6779 حالة وفاة.
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