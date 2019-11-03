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مصر

فيديو.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيرى النقل والتخطيط

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:13 ص
اجتماع الرئيس السيسي
اجتماع الرئيس السيسي بالوزراء
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق؛ حيث وجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية، خاصةً في ضوء تأثيره الحيوي والمباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وكذلك لارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وذلك باعتباره مكوناً جوهرياً للنهوض بالبنية الأساسية.

كما وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات والجرارات الجديدة لتحقيق التطور والارتقاء المنشود في الخدمات المقدمة لركاب هيئة السكك الحديدية، فضلاً عن سرعة الانتهاء من تنفيذ خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة لربطها بكلٍ من القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر ومختلف ضواحي القاهرة، بالإضافة إلى البدء في إجراءات تنفيذ خط القطار السريع المقرر أن يربط ما بين مدينتي العلمين والعين السخنة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع الموقف المالي والتعاقدي والتنفيذي للمشروعات الجارية بالوزارة، وكذا الإجراءات الحالية المتخذة والخطط المستقبلية لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، والتي تشمل مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، وكذلك جهود تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من جرارات وعربات جديدة، وذلك في إطار تعاقدات هيئة السكة الحديد مع الشركات العالمية في هذا الصدد، فضلاً عن استعراض جهود تجديد وصيانة شبكة السكك الحديدية، ورفع كفاءة الورش وتطوير المحطات على مستوى الجمهورية وعلى رأسها محطة مصر، والتوسع في تطبيقات نظم النقل الذكية، بالتوازي مع دعم القدرات البشرية، وذلك من أجل الارتقاء بمستوي الأمان والخدمات التي يقدمها مرفق السكك الحديدية للمواطنين.

كما عرض وزير النقل مستجدات العمل في تطوير أنظمة الخط الأول لمترو الأنفاق، وكذا تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع الذي يصل طوله لـ 42 كم ويشمل 40 محطة ليربط غرب القاهرة بشرقها.
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