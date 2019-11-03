بالصور.. كردون أمنى وإخلاء السكان من عقار مائل بدمنهور

فرضت قوات الحماية المدنية، اليوم، كردون أمني حول موقع العقار المائل بمنطقة البطاط بحي أبو الريش بمدينة دمنهور، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإخلاء العقار من السكان، وفصل جميع المرافق عن العقار حفاظا على أرواح المواطنين.



و وجه محافظ البحيرة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ومسئولي إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بالتواجد ومتابعة الحالة، وقرر تشكيل لجنة هندسية عاجلة لفحص حالة العقار والعقارات المجاورة، وإيقاف الأعمال الإنشائية التي تتم بجوار العقار المائل، لحين الانتهاء من إعداد تقرير هندسي عن مدى تأثيره على العقارات المجاورة.

