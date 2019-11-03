ضبط عنصر إجرامى بحوزته كمية من مخدر الهيروين بعين شمس

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بعدد من مديريات، حملاتها المكبرة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.



وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وزنت 15 جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول.



أمر اللواء محمد بركات مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع مكافحة الجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استكمال الحملات.