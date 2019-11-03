اليوم.. بدء تسليم أول وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر بالعبور

قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، سيبدأ اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر، تسليم 264 وحدة سكنية (11 عمارة)، بمشروع " جنة " للإسكان الفاخر، موضحًا أن هذا أول تسليم للوحدات السكنية بالمشروع للفائزين بها.



وأشار رئيس جهاز، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر، يليها ووحدات العمارة رقم 2 يوم 4 نوفمبر، ثم وحدات العمارة رقم 3 يوم 5 نوفمبر، بينما سيتم تسليم الوحدات العمارة رقم 4 يوم 6 نوفمبر، بالإضافة إلى أنه سيتم تسليم العمارة رقم يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر.



وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم العمارة رقم 6 يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر، وتسليم وحدات العمارة رقم 7 يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر، وتسليم وحدات العمارة رقم 8 يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر الجاري، بينما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 9 يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، ووحدات العمارة رقم 10 يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر، فضلًا عن تسليم وحدات العمارة رقم 11 يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر.