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اليوم.. بدء تسليم أول وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر بالعبور
الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:02 ص
علا العلافطباعة
قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، سيبدأ اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر، تسليم 264 وحدة سكنية (11 عمارة)، بمشروع " جنة " للإسكان الفاخر، موضحًا أن هذا أول تسليم للوحدات السكنية بالمشروع للفائزين بها.
وأشار رئيس جهاز، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر، يليها ووحدات العمارة رقم 2 يوم 4 نوفمبر، ثم وحدات العمارة رقم 3 يوم 5 نوفمبر، بينما سيتم تسليم الوحدات العمارة رقم 4 يوم 6 نوفمبر، بالإضافة إلى أنه سيتم تسليم العمارة رقم يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر.
وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم العمارة رقم 6 يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر، وتسليم وحدات العمارة رقم 7 يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر، وتسليم وحدات العمارة رقم 8 يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر الجاري، بينما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 9 يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، ووحدات العمارة رقم 10 يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر، فضلًا عن تسليم وحدات العمارة رقم 11 يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر.
وأشار رئيس جهاز، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر، يليها ووحدات العمارة رقم 2 يوم 4 نوفمبر، ثم وحدات العمارة رقم 3 يوم 5 نوفمبر، بينما سيتم تسليم الوحدات العمارة رقم 4 يوم 6 نوفمبر، بالإضافة إلى أنه سيتم تسليم العمارة رقم يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر.
وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم العمارة رقم 6 يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر، وتسليم وحدات العمارة رقم 7 يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر، وتسليم وحدات العمارة رقم 8 يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر الجاري، بينما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 9 يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، ووحدات العمارة رقم 10 يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر، فضلًا عن تسليم وحدات العمارة رقم 11 يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر.