الأحد 03 نوفمبر 2019 الموافق 06 ربيع الأول 1441
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ثاني أيام "الموسيقى العربية".. مدحت يقدم مطربا كفيفا ورمضان يتغزل في حبيبته
السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:58 م
تصوير: محمود عبد الناصر
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