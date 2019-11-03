احذر.. تطبيق خطير يهدد ملايين هواتف "أندرويد"

حذّر خبراء في أمن المعلومات والإنترنت من تطبيق يشكل تهديدا خطيرا على ملايين الهواتف الذكية المزودة بأنظمة "أندرويد".



وتبعا للخبراء في شركة Upstream، فإن تطبيق لوحة المفاتيح Ai.type الذي طورته Ai.type Ltd يشكل تهديدا حقيقيا على الهواتف الذكية، ويجب حذفه فورا من تلك الأجهزة، فبمجرد تحميله في الهاتف، سيبدأ التطبيق بتقديم طلبات مشبوهة لشراء خدمات رقمية معينة دون أن يعلم المستخدم بالأمر.



وأشار الخبراء في Upstream إلى أن التطبيق المذكور يقدم ملايين الإعلانات غير المرئية والنقرات المزيفة عليها وعلى روابطها في هواتف المستخدمين.



كما قد يتسبب هذا التطبيق بوصول جهات مشبوهة إلى بيانات هواتف المستخدمين، واستغلال هذه البيانات لأهداف ربحية.



من جانبها، قالت "جوجل" إنها أزالت هذا التطبيق من متجرها الإلكتروني Google Play، في يونيو الماضي، لكن البيانات تشير إلى أنه حمّل في أكثر من 40 مليون هاتف على الأقل حول العالم، ولا يزال متوفرا في متجر "آبل" الإلكتروني المخصص للأجهزة الذكية.



كما أوضحت أن خبرائها المختصين بأمن المعلومات يعاينون برمجيات هذا التطبيق حاليا، ويدرسون الآثار التي يتركها تحميله في الهواتف.