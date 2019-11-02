ضبط متهم بحوزته 24 طربة حشيش وذخيرة فى الشرقية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بعدد من مديريات، حملاتها المكبرة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.



وأسفرت جهود تلك الحملات عن، ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية.. وبحوزته (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3،600 كيلو جرام – 1000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – طبنجة – 2 خزينة طبنجة – 15 طلقة لذات العيار - مبلغ مالى – هاتف محمول – دراجة نارية بدون لوحات).



وأمر اللواء محمد بركات مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع مكافحة الجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استكمال الحملات.

