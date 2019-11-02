تعرف على عدد الأرمن في مصر وكيف تحافظ الجالية على هويتها؟

قال الدكتور فيكين جيزماجيان، رئيس جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، إن الجالية الأرمنية حريصة على تعليم أطفالها ما حدث للجدود، وذلك من أجل الحفاظ على هويتها.



وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "نحاول نوصل لأطفالنا وأحفادنا، ما حدث لا بد أن يظل في الذاكرة، ويدرس في التاريخ الأرمني".



وأردف: "كل عائلة لها قصة هروب، تحكيها من جيل لجيل، فضلًا عن مقررات المدارس وتنشيط ذاكرة الأجيال عن طريق الفلكلور الأرمني".



ولفت رئيس جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، إلى أن الأرمن موجودين في مصر من أيام الدولة الفاطمية، يزيد أعدادهم وتقل، ففي 1916 هرب الأرمن من إسطنبول، وبلغ عددهم في مصر عام 1922 نحو 27 ألف أرمني، 65% جاءوا بعد المذابح، 35% موجودين قبل المذابح.



وأوضح أنه بعد التأميم، هاجر كثير من الأرمن خارج مصر، لكن الهجرة توقفت الآن تماما، وأعداد الأرمن الآن حوالي 7 آلاف أرمني، جميعهم حاصلين على الجنسية المصرية.

