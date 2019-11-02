عمدة لندن: حان الوقت لإعادة النظر فى قوانين تعاطى مخدر الحشيش

دعا عمدة لندن صادق خان إلى إعادة النظر في قوانين تعاطي مخدر القُنّب "الحشيش"، وسط مخاوف من وجود ارتباط بين المخدر ومعدلات جرائم العنف.



وقال خان - في تصريح أدلى به لصحيفة (الإيفننج ستاندرد) اللندنية - إن "الوقت قد حان لحوار مجتمعي يستند إلى الأدلة حول القوانين الخاصة بتعاطي مخدّر القنب وكيف تُطبَّق تلك القوانين، وعن الطريقة التي يمكن بها دعم المناضلين ضد الإدمان".



وأضاف خان: "لست في حاجة إلى القول إنني سأواصل دعم الشرطة في إنفاذ القانون طالما كان قائما، لكن اللندنيين جميعا سيستفيدون لو أننا بدأنا محادثة من شأنها أن تقود إلى تقليل معدلات جرائم العنف".



وأكد خان أن ثمة "رابطا واضحا بين رواج المخدرات وجرائم العنف في المملكة المتحدة".



ونوّه تقرير صدر الشهر الماضي عن أن أكثر من أربعة آلاف لندني، بعضهم لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره، يتعاطون المخدرات. وتقول الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا إن الهيروين والكوكايين على رأس قائمة المخدرات الأكثر تداولا في المملكة.



يُذكر أن تعاطي القُنّب مُقنّنٌ في كندا والأوروغواي وفي إحدى عشرة ولاية أمريكية وغير مُجرَّم في خمس عشرة ولاية أمريكية أخرى.



وكانت شيفون بينيتا، مرشحة حزب الديمقراطيين الأحرار لعمودية لندن، قد دعت في وقت سابق إلى تقنين تعاطي مُخدّر القنب. وعليه، تأتي تصريحات خان في هذا الصدد لإثناء متحرري العقول من اللندنيين عن التصويت لصالح منافسته في الانتخابات على منصب العمدة والمزمعة في مايو المقبل.