تحرير 3981 مخالفة مرورية بالمنيا

شنت إدارة المرور بالمنيا حملة مرورية مكبرة بالشوارع الرئيسية والميادين الكبرى ومواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة التسع نجحت خلالها في تحرير 3 آلاف و981 مخالفة مرورية.



كانت مباحث المرور تحت إشراف العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور بالمنيا، قد شنت حملة مرورية مكبرة بالشوارع الرئيسية والميادين الكبرى ومواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة التسع نجحت خلالها في تحرير 3 آلاف و981 مخالفة مرورية من بينها سيارات ودراجات بخارية بدون لوحات معدنية أو غير مرخصة وضبط سيارات مخالفة للقواعد المرورية بالسير عكس الاتجاه وعدم الالتزام بخطوط السير والانتظار في أماكن ممنوع الوقوف بها وضبط سائقي سيارات أجرة لقيامهم بتحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة.



كما تواجدت الحملة بالطرق السريعة بالمحافظة (الزراعي ـ الصحراوي الغربي ـ الصحراوي الشرقي وطريق الجيش) لضبط السائقين الذين يقودون سياراتهم وهم يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة في إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة أثناء القيادة.