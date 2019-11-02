إليسا تدعو اللبنانيين للتظاهر ضمن "أحد الوحدة"

دعت المطربة اللبنانية إليسا، اللبنانيين إلى المشاركة في التظاهرات في عموم البلاد من أجل تحقيق مطالب الشعب والتصدي لمماطلة الحكومة.



وقالت إليسا في بيان مساء اليوم، إنها عادت إلى العاصمة بيروت وسعيدة لأنها ستشارك غدا في "أحد الوحدة" حيث يحتشد اللبنانيون في عموم البلاد للتأكيد على مطالبهم.



وأضافت: "كونوا كتار بالساحات لنأكد إنو المماطلة بالحكومة مش رح تخلي الناس تفقد الأمل. نحنا شعب بيستاهل أحسن من هيك".