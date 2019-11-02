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"فولة واتقسمت نصين".. شاهد التشابه الكبير بين نجوم العرب وهوليود

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:28 م
الفنانة منى زكي والنجمة
الفنانة منى زكي والنجمة العالمية ساندرا بولوك
سناء إسماعيل
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نشرت قناة cbc، تقريرًا للنجوم المصريين مع قرنائهم من نجوم العالم، والذي أظهر مدى التشابه والتطابق بين النجوم.

ويجمع التشابه بين عدد من النجوم العرب ومنهم الفنانة نجاة الصغيرة، وشبيهتها الفنانة غادة رجب، والفنان مصطفى فهمي وشبيهه الإعلامي اللبناني علي جابر.

أما الفنانة منى زكي، فمن بداية ظهورها تم مقارنتها بالنجمة العالمية ساندرا بولوك، والتي تشببها لحد كبير في ملامح الوجة، ونوعية الأدوار التي تقدمها.

الفنانة شيرين عبدالوهاب، ظهر لها شبيهة تبدو متطابقة مع ملامحها أيضًا إلا في بعض النقاط وهي الممثلة المكسيكية ياليتزا إبريسي Yalitza Aparicio، بطلة فيلم روما المرشح لجائزة الأوسكار أفضل فيلم غير ناطق بالانكليزية.

كما جمع تشابه الملامح وشكل الحاجبين والشعر بين الفنان الراحل محمود الجندي، واللاعب السابق ماردونا.

الفنانة زينة هي الأخرى لها شبيهة تتطابق معها في نفس الملامح وهي النجمة الأمريكية بينلوب كروز، وبسببها أطلق على زينة بينلوب كروز العرب، من قبل الفنان الراحل أحمد زكي.

وجاءت ملامح الفنانة يسرا اللوزي، متطابقة مع النجمة التركية بيرين سات، الشهيرة عربيًا باسم فاطمة.

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