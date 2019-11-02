حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 3 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات الأبراج، اليوم الأحد، 3 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: لا تتلاعب بأعصاب الآخرين؛ لأن ذلك يترك انعكاسات سلبية على علاقتك بالزملاء، وركز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل.



عاطفيًا: تكثر الأحلام وتتعلم جديدًا أو تتعرف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك، فتتبدل قناعاتك في هذا اليوم المشجع والواعدة بتعاطف ملموس.



صحيًا: مسؤوليات جديدة ملقاة على عاتقك تتطلب منك المزيد من الجهد، ويهددك خطران غير مباشرين نابعان من توترات نفسية وعصبية.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.