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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 3 نوفمبر 2019

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:19 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات لبرج الجدي، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2019 على النحو التالي:

مهنيًا: تشارك في مفاوضات دقيقة تبدو شديدة الأهمية، وخصوصًا إذا كنت تمارس عمل التعليم أو التدريس أو التوجيه، أو إذا كنت تقود تيارًا أو تشرف على مهمة تربوية.

عاطفيًا: مشاعر قوية تنتابك، وتشعر أنك بحاجة إلى البقاء قرب الشريك لتتبادلا معًا المشاعر التي هي في داخل كل منكما.

صحيًا: ابتعد عن الضجيج وحافظ على التوازن في حياتك وتعامل مع أي عارض صحي بهدوء ولا تتمادَ في أعمالك المنهكة.

قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
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