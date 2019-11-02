ضبط 1001 هارب من أحكام قضائية بالمنيا

ضبطت حملة أمنية بالمنيا ضمت وحدة تنفيذ الأحكام وأجهزة البحث الجنائي ومباحث مكافحة المخدرات 1001 متهم هارب من أحكام قضائية مختلفة و5 قطع سلاح ناري غير مرخصة و4 قضايا مخدرات.



كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية في ضبط 1001 متهم هارب من أحكام قضائية مختلفة من بينها أحكام جنائية وأخرى أحكام حبس جزئي ومستأنف وأحكام غرامات مالية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهم.



كما ضبطت أجهزة البحث الجنائي بإشراف العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، 5 قطع سلاح ناري غير مرخصة من بينها بندقيتين خرطوش و3 فرد رصاص وخرطوش محلية الصنع فتم التحفظ عليها.



ونجحت مباحث مكافحة المخدرات في ضبط 4 قضايا منهم قضيتين تعاطي ومثلهما اتجار، حيث تم ضبط 270 جرام من مخدر الحشيش و30 جرام هيروين قبل بيعها وترويجها على عملائهم فتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.