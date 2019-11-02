حظك اليوم.. برج القوس الأحد 3 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس، اليوم الأحد، 3 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: ابتعد عن الأجواء المشحونة بالانفعالات السلبية، لا تحسم أمرًا ولا توقع أي عقدًا، حذار التأخير والخيبة، ويناسبك العمل الإفرادي.



عاطفيًا: تعرف سعادة على الصعيد العاطفي، كن مستعدًا لجديد وتخلص من الروتين، قد تتطور صلاتك مع الشريك العاطفي وتشعر بالانسجام.



صحيًا: إحذر التراجع الصحّي، فأنت تبدو غير قادر على تحمّل الأوجاع أو الخضوع لفحوص مخبرية أو صور شعاعية.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.