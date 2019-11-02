لندن تعلن إطلاق برنامج لتعزيز دور المرأة في ليبيا

أعلنت السفارة البريطانية في ليبيا عن إطلاق الحملة السنوية "Gender November"، التي تهدف إلى رفع الوعي حول المساواة وتعزيز دور المرأة في ليبيا.



وبحسب ما أوردته صحيفة المرصد الليبية مساء اليوم، فإن السفارة البريطانية نوّهت بأنها ستركز هذا الشهر على الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة في ليبيا في السياسة والقانون وحقوق الإنسان والرعاية الصحية وغيرها من المجالات.



وأشارت إلى أن أهداف استراتيجيتها للنوع الاجتماعي 20192020 جزء من عمل وزارات الخارجية البريطانية والتنمية الدولية ووزارة الدفاع البريطانية وخطة عمل الحكومة بريطانيا حول السلام والأمن والمرأة ومع قرار مجلس الأمن الدولي 1325 لدعم النساء في ليبيا في عدة قضايا منها الإدماج السياسي والفرص الاقتصادية المتساوية.