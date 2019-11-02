ضبط مهندسة وفنيين بأسيوط لتقاضيهم رشوة 60 ألفا

ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط، القبض على مهندسة وفنيين بالإدارة الهندسية بحى غرب أسيوط لتقاضيهم رشوة قدرها 60 ألف جنيه، مقابل عدم تحرير مخالفات مبانى لأحد المواطنين وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.



كانت معلومات وردت إلى العميد أيمن رمضان وكيل بمكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط بقيام المدعوة "ص. ع" مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بحى غرب، و"ع. س" و"ش. ح" فنيين بالإدارة الهندسية بالحى بتقاضيهم رشوة من أحد المواطنين نظير تسهيلات وعدم تحرير محاضر لبعض مخالفات المبانى بالمخالفة للقانون.



وعلى الفور، تم تشكيل لجنة من ضباط هيئة الرقابة الإدارية وتكثيف التحريات حول الواقعة، وأسفرت النتائج عن صحة الواقعة، وتم ضبط المتهمين الثلاثة خلال تقاضيهم رشوة قدرها 60 ألف جنيه مقابل عدم تحرير مخالفات مبانى لأحد المواطنين.



وتم القبض على المتهمين وتحرير المحضر اللازم وإحالتهم للنيابة العامة والتي أصدرت قرارها سالف الذكر.