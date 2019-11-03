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حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 3 نوفمبر 2019
الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:35 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات الأبراج ليوم الأحد 3 نوفمبر 2019 على النحو التالي:
- الحمل:
مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم منحى جديدًا فكن مترويًا، المناخ يبدو خانقًا قليلًا، وأعصاب بعض الزملاء متوترة ويمكن أن تثير مشاكل أنت بغنى عنها.
عاطفيًا: تبدو غير راض في المجال العاطفي، تتغير مواعيد أو تطرأ مشاكل صحية أو تضطر الى الانسحاب من مكان والانزواء بعيدًا عن الشريك.
صحيًا: تمر بأزمة صحية عابرة لكنك تتعلم منها درسًا مهمًا، وتقرر ابتداء من اليوم عدم التهاون أو الاستخفاف بكل ما يطلبه منك الطبيب المعالج.
- الثور:
مهنيًا: تتمتع بقوة معنوية كبيرة لكي تصارع السلطات وتتسلح بالحجج المقنعة وتواجه المراوغات.
عاطفيًا: يمكن أن تبحث قضية زواج أو شراكة، ويضطلع أحد الأقرباء بدور مهم في هذا الإطار، إذ ترتاح إلى اقتراحاته وأفكاره المشجعة.
صحيًا: ابتعد عن الأشخاص العدائيين ولا تنخرط في مجالات شائكة ومشاكل مهنية أو عائلية يمكن أن تضر بوضعك الصحي.
- الجوزاء:
مهنيًا: يوم من الحظ بانتظارك، ما عليك إلا أن تأخذ المبادرة وأن تظهر في أفضل صورة، وتقتحم ما كان محرمًا عليك.
عاطفيًا: يوم جميل ومهم حافل بالنشاطات المتنوعة، أعدك بأخبار جيدة وانفراج وتطور عاطفي او جواب عن اقتراح لك او تقدير لخدمة أديتها.
صحيًا: يجب أن تكون حياتك الصحية في الفترة المقبلة أكثر نظامًا حتى لا تتعرض لأمراض أو وعكات كثيرة.
- السرطان:
مهنيًا: ركّز على الأولويات في أوضاعك المالية، حاول أن تسوي أوضاعك مع بعض الأوساط الفاعلة والنافذة في مجالك المهني.
عاطفيًا: كل شيء ممكن هذا اليوم الذي يجب أن تستفيد منه، لكي تقول ما في قلبك وتعبّر عن مشاعرك وتحاول أن تصحح أخطاء الماضي وأن تعيد اللحمة إلى علاقاتك.
صحيًا: تزداد أعمالك إلى درجة أنك تنسى صحة جسدك وبغية التخلص من التشنجات والتوترات العصبية، اهتم بالناحية الغذائية السليمة ومارس الرياضة بانتظام.
-الأسد:
مهنيًا: تسلط الأضواء على أخطائك، لا تتدخل في شؤون الآخرين، ولا تثر المشاكل، حتى لو تعرضت لاستفزازات كثيرة أو لإساءة امتنع عن ردات الفعل.
عاطفيًا: يقتحم أحد مواليد برج الحمل حياتك وتجد في رفقته متعة تتحول إلى صداقة متينة، وخصوصًا أنكما تملكان العديد من القواسم المشتركة.
صحيًا: تسترد عافيتك بسرعة وتعوض فيها عن الأيام الضائعة، فلا تقلق الوقت ممتاز للاعتناء بنفسك.
-العذراء:
مهنيًا: يوم جيد جدا تبدي انفتاحًا على بعض الأوساط، وتعقد صداقات جديدة، كذلك بانتظارك نجاح واشراق، وتتمتع بحظوظ كبيرة ويجب الاستفادة من الوقت.
عاطفيًا:. تنتظر مبادرة لا تأتي أو يصعب عليك قبول بعض الجمود من قبل الشري،. تعيش ازدواجية ربما، وتناقضات تثقل كاهلك.
صحيًا: النوم بشكل كاف يوميًا يجعلكِ في أفضل حالاتك، فعليكِ أن تعلم أن عدم النوم في الليل قد يقتل صحتك بالبطيء ويجعلك غير قادر على التركيز.
-الميزان:
مهنيًا: ينصح لك الفلك تأجيل السفر الى وقت لاحق ويدعوك الى تجنب التغيير والانتقال، وعدم التورط في نزاعات مهما يكن نوعها.
عاطفيًا: لا تسع لاقناع الشريك بوجهة نظرك، فقد تكون مخطئًا وتدفع ثمن أنانيتك، وكن مستعدًا لما يطرحه عليك، فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره.
صحيًا: لا تعرّض نفسك للهواء البارد كثيرًا، لأن مخاطر ذلك كبيرة أكثر مما تتصوّر، وعليك بالراحة الفكرية فهي مهمة جدًا من أجل صفاء الذهن، وهذا يساعدك على التطوّر.
-العقرب:
مهنيًا: فرصة جميلة للمصالحة ولطلب الدعم والتأييد، تؤدي قيمك دورًا في خياراتك ونوعية الوقت إيجابية تحمل جديدًا وأحداثًا مميزة وتخوض تجارب مالية جديدة.
عاطفيًا: رحلة مشتركة طويلة قد توطد التقارب بينك وبين الشريك، ويحيي أحدهم عندك ذكريات عاطفية تثير فيك أحاسيس الماضي الجميل.
صحيًا: الصحة جيدة إجمالًا والنفسية مرتاحة والضغوط خفيفيه، عليك الابتعاد عن الأجواء السلبية التي توترك وتدخل القلق إلى عقلك.
-القوس:
مهنيًا: ابتعد عن الأجواء المشحونة بالانفعالات السلبية، لا تحسم امرًا ولا توقع أي عقدًا، حذار التأخير والخيبة، ويناسبك العمل الانفرادي.
عاطفيًا: تعرف سعادة على الصعيد العاطفي، كن مستعدًا لجديد وتخلص من الروتين، قد تتطور صلاتك مع الشريك العاطفي وتشعر بالانسجام.
صحيًا: احذر التراجع الصحّي فأنت تبدو غير قادر على تحمّل الأوجاع أو الخضوع لفحوص مخبرية أو صور شعاعية.
-الجدي:
مهنيًا: تشارك في مفاوضات دقيقة تبدو شديدة الأهمية، وخصوصًا إذا كنت تمارس عمل التعليم أو التدريس أو التوجيه، أو إذا كنت تقود تيارًا أو تشرف على مهمة تربوية.
عاطفيًا: مشاعر قوية تنتابك، وتشعر أنك بحاجة إلى البقاء قرب الشريك لتتبادلا معًا المشاعر التي هي في داخل كل منكما.
صحيًا: ابتعد عن الضجيج وحافظ على التوازن في حياتك وتعامل مع أي عارض صحي بهدوء ولا تتمادَ في أعمالك المنهكة.
-الدلو:
مهنيًا: لا تتلاعب بأعصاب الآخرين، لأن ذلك يترك انعكاسات سلبية على علاقتك بالزملاء وركز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل.
عاطفيًا: تكثر الأحلام وتتعلم جديدًا أو تتعرف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك، فتتبدل قناعاتك في هذا اليوم المشجع والواعدة بتعاطف ملموس.
صحيًا: مسؤوليات جديدة ملقاة على عاتقك تتطلب منك المزيد من الجهد، ويهددك خطران غير مباشرين نابعين من توتران نفسية وعصبية.
-الحوت:
مهنيًا: تنعم بيوم مميز من الاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف تتمتع بحضور لافت للنظر وتستعيد نفوذك وسيطرتك على كافة الامور.
عاطفيًا: تتحلى بالقدرة الكافية لسبر أعماق الشريك ومعرفة ما يضمره لك، المطلوب منك أن تعامل بما يستحق، ولا سيما إذا كنت مقتنعًا بتمضية حياتك معه.
صحيًا: إعمد إلى مراقبة صحتك وابتعد عن التشنج الجسدي والفكري، لعل ذلك يسهم في تخفيف الضغوط النفسية وإراحة اعصابك.
- الحمل:
مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم منحى جديدًا فكن مترويًا، المناخ يبدو خانقًا قليلًا، وأعصاب بعض الزملاء متوترة ويمكن أن تثير مشاكل أنت بغنى عنها.
عاطفيًا: تبدو غير راض في المجال العاطفي، تتغير مواعيد أو تطرأ مشاكل صحية أو تضطر الى الانسحاب من مكان والانزواء بعيدًا عن الشريك.
صحيًا: تمر بأزمة صحية عابرة لكنك تتعلم منها درسًا مهمًا، وتقرر ابتداء من اليوم عدم التهاون أو الاستخفاف بكل ما يطلبه منك الطبيب المعالج.
- الثور:
مهنيًا: تتمتع بقوة معنوية كبيرة لكي تصارع السلطات وتتسلح بالحجج المقنعة وتواجه المراوغات.
عاطفيًا: يمكن أن تبحث قضية زواج أو شراكة، ويضطلع أحد الأقرباء بدور مهم في هذا الإطار، إذ ترتاح إلى اقتراحاته وأفكاره المشجعة.
صحيًا: ابتعد عن الأشخاص العدائيين ولا تنخرط في مجالات شائكة ومشاكل مهنية أو عائلية يمكن أن تضر بوضعك الصحي.
- الجوزاء:
مهنيًا: يوم من الحظ بانتظارك، ما عليك إلا أن تأخذ المبادرة وأن تظهر في أفضل صورة، وتقتحم ما كان محرمًا عليك.
عاطفيًا: يوم جميل ومهم حافل بالنشاطات المتنوعة، أعدك بأخبار جيدة وانفراج وتطور عاطفي او جواب عن اقتراح لك او تقدير لخدمة أديتها.
صحيًا: يجب أن تكون حياتك الصحية في الفترة المقبلة أكثر نظامًا حتى لا تتعرض لأمراض أو وعكات كثيرة.
- السرطان:
مهنيًا: ركّز على الأولويات في أوضاعك المالية، حاول أن تسوي أوضاعك مع بعض الأوساط الفاعلة والنافذة في مجالك المهني.
عاطفيًا: كل شيء ممكن هذا اليوم الذي يجب أن تستفيد منه، لكي تقول ما في قلبك وتعبّر عن مشاعرك وتحاول أن تصحح أخطاء الماضي وأن تعيد اللحمة إلى علاقاتك.
صحيًا: تزداد أعمالك إلى درجة أنك تنسى صحة جسدك وبغية التخلص من التشنجات والتوترات العصبية، اهتم بالناحية الغذائية السليمة ومارس الرياضة بانتظام.
-الأسد:
مهنيًا: تسلط الأضواء على أخطائك، لا تتدخل في شؤون الآخرين، ولا تثر المشاكل، حتى لو تعرضت لاستفزازات كثيرة أو لإساءة امتنع عن ردات الفعل.
عاطفيًا: يقتحم أحد مواليد برج الحمل حياتك وتجد في رفقته متعة تتحول إلى صداقة متينة، وخصوصًا أنكما تملكان العديد من القواسم المشتركة.
صحيًا: تسترد عافيتك بسرعة وتعوض فيها عن الأيام الضائعة، فلا تقلق الوقت ممتاز للاعتناء بنفسك.
-العذراء:
مهنيًا: يوم جيد جدا تبدي انفتاحًا على بعض الأوساط، وتعقد صداقات جديدة، كذلك بانتظارك نجاح واشراق، وتتمتع بحظوظ كبيرة ويجب الاستفادة من الوقت.
عاطفيًا:. تنتظر مبادرة لا تأتي أو يصعب عليك قبول بعض الجمود من قبل الشري،. تعيش ازدواجية ربما، وتناقضات تثقل كاهلك.
صحيًا: النوم بشكل كاف يوميًا يجعلكِ في أفضل حالاتك، فعليكِ أن تعلم أن عدم النوم في الليل قد يقتل صحتك بالبطيء ويجعلك غير قادر على التركيز.
-الميزان:
مهنيًا: ينصح لك الفلك تأجيل السفر الى وقت لاحق ويدعوك الى تجنب التغيير والانتقال، وعدم التورط في نزاعات مهما يكن نوعها.
عاطفيًا: لا تسع لاقناع الشريك بوجهة نظرك، فقد تكون مخطئًا وتدفع ثمن أنانيتك، وكن مستعدًا لما يطرحه عليك، فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره.
صحيًا: لا تعرّض نفسك للهواء البارد كثيرًا، لأن مخاطر ذلك كبيرة أكثر مما تتصوّر، وعليك بالراحة الفكرية فهي مهمة جدًا من أجل صفاء الذهن، وهذا يساعدك على التطوّر.
-العقرب:
مهنيًا: فرصة جميلة للمصالحة ولطلب الدعم والتأييد، تؤدي قيمك دورًا في خياراتك ونوعية الوقت إيجابية تحمل جديدًا وأحداثًا مميزة وتخوض تجارب مالية جديدة.
عاطفيًا: رحلة مشتركة طويلة قد توطد التقارب بينك وبين الشريك، ويحيي أحدهم عندك ذكريات عاطفية تثير فيك أحاسيس الماضي الجميل.
صحيًا: الصحة جيدة إجمالًا والنفسية مرتاحة والضغوط خفيفيه، عليك الابتعاد عن الأجواء السلبية التي توترك وتدخل القلق إلى عقلك.
-القوس:
مهنيًا: ابتعد عن الأجواء المشحونة بالانفعالات السلبية، لا تحسم امرًا ولا توقع أي عقدًا، حذار التأخير والخيبة، ويناسبك العمل الانفرادي.
عاطفيًا: تعرف سعادة على الصعيد العاطفي، كن مستعدًا لجديد وتخلص من الروتين، قد تتطور صلاتك مع الشريك العاطفي وتشعر بالانسجام.
صحيًا: احذر التراجع الصحّي فأنت تبدو غير قادر على تحمّل الأوجاع أو الخضوع لفحوص مخبرية أو صور شعاعية.
-الجدي:
مهنيًا: تشارك في مفاوضات دقيقة تبدو شديدة الأهمية، وخصوصًا إذا كنت تمارس عمل التعليم أو التدريس أو التوجيه، أو إذا كنت تقود تيارًا أو تشرف على مهمة تربوية.
عاطفيًا: مشاعر قوية تنتابك، وتشعر أنك بحاجة إلى البقاء قرب الشريك لتتبادلا معًا المشاعر التي هي في داخل كل منكما.
صحيًا: ابتعد عن الضجيج وحافظ على التوازن في حياتك وتعامل مع أي عارض صحي بهدوء ولا تتمادَ في أعمالك المنهكة.
-الدلو:
مهنيًا: لا تتلاعب بأعصاب الآخرين، لأن ذلك يترك انعكاسات سلبية على علاقتك بالزملاء وركز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل.
عاطفيًا: تكثر الأحلام وتتعلم جديدًا أو تتعرف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك، فتتبدل قناعاتك في هذا اليوم المشجع والواعدة بتعاطف ملموس.
صحيًا: مسؤوليات جديدة ملقاة على عاتقك تتطلب منك المزيد من الجهد، ويهددك خطران غير مباشرين نابعين من توتران نفسية وعصبية.
-الحوت:
مهنيًا: تنعم بيوم مميز من الاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف تتمتع بحضور لافت للنظر وتستعيد نفوذك وسيطرتك على كافة الامور.
عاطفيًا: تتحلى بالقدرة الكافية لسبر أعماق الشريك ومعرفة ما يضمره لك، المطلوب منك أن تعامل بما يستحق، ولا سيما إذا كنت مقتنعًا بتمضية حياتك معه.
صحيًا: إعمد إلى مراقبة صحتك وابتعد عن التشنج الجسدي والفكري، لعل ذلك يسهم في تخفيف الضغوط النفسية وإراحة اعصابك.