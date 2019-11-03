الأحد 03 نوفمبر 2019 الموافق 06 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 3 نوفمبر 2019

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:35 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات الأبراج ليوم الأحد 3 نوفمبر 2019 على النحو التالي:

- الحمل:
مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم منحى جديدًا فكن مترويًا، المناخ يبدو خانقًا قليلًا، وأعصاب بعض الزملاء متوترة ويمكن أن تثير مشاكل أنت بغنى عنها.
عاطفيًا: تبدو غير راض في المجال العاطفي، تتغير مواعيد أو تطرأ مشاكل صحية أو تضطر الى الانسحاب من مكان والانزواء بعيدًا عن الشريك.
صحيًا: تمر بأزمة صحية عابرة لكنك تتعلم منها درسًا مهمًا، وتقرر ابتداء من اليوم عدم التهاون أو الاستخفاف بكل ما يطلبه منك الطبيب المعالج.

- الثور:
مهنيًا: تتمتع بقوة معنوية كبيرة لكي تصارع السلطات وتتسلح بالحجج المقنعة وتواجه المراوغات.
عاطفيًا: يمكن أن تبحث قضية زواج أو شراكة، ويضطلع أحد الأقرباء بدور مهم في هذا الإطار، إذ ترتاح إلى اقتراحاته وأفكاره المشجعة.
صحيًا: ابتعد عن الأشخاص العدائيين ولا تنخرط في مجالات شائكة ومشاكل مهنية أو عائلية يمكن أن تضر بوضعك الصحي.

- الجوزاء:
مهنيًا: يوم من الحظ بانتظارك، ما عليك إلا أن تأخذ المبادرة وأن تظهر في أفضل صورة، وتقتحم ما كان محرمًا عليك.
عاطفيًا: يوم جميل ومهم حافل بالنشاطات المتنوعة، أعدك بأخبار جيدة وانفراج وتطور عاطفي او جواب عن اقتراح لك او تقدير لخدمة أديتها.
صحيًا: يجب أن تكون حياتك الصحية في الفترة المقبلة أكثر نظامًا حتى لا تتعرض لأمراض أو وعكات كثيرة.

- السرطان:
مهنيًا: ركّز على الأولويات في أوضاعك المالية، حاول أن تسوي أوضاعك مع بعض الأوساط الفاعلة والنافذة في مجالك المهني.
عاطفيًا: كل شيء ممكن هذا اليوم الذي يجب أن تستفيد منه، لكي تقول ما في قلبك وتعبّر عن مشاعرك وتحاول أن تصحح أخطاء الماضي وأن تعيد اللحمة إلى علاقاتك.
صحيًا: تزداد أعمالك إلى درجة أنك تنسى صحة جسدك وبغية التخلص من التشنجات والتوترات العصبية، اهتم بالناحية الغذائية السليمة ومارس الرياضة بانتظام.

-الأسد:
مهنيًا: تسلط الأضواء على أخطائك، لا تتدخل في شؤون الآخرين، ولا تثر المشاكل، حتى لو تعرضت لاستفزازات كثيرة أو لإساءة امتنع عن ردات الفعل.
عاطفيًا: يقتحم أحد مواليد برج الحمل حياتك وتجد في رفقته متعة تتحول إلى صداقة متينة، وخصوصًا أنكما تملكان العديد من القواسم المشتركة.
صحيًا: تسترد عافيتك بسرعة وتعوض فيها عن الأيام الضائعة، فلا تقلق الوقت ممتاز للاعتناء بنفسك.

-العذراء:
مهنيًا: يوم جيد جدا تبدي انفتاحًا على بعض الأوساط، وتعقد صداقات جديدة، كذلك بانتظارك نجاح واشراق، وتتمتع بحظوظ كبيرة ويجب الاستفادة من الوقت.
عاطفيًا:. تنتظر مبادرة لا تأتي أو يصعب عليك قبول بعض الجمود من قبل الشري،. تعيش ازدواجية ربما، وتناقضات تثقل كاهلك.
صحيًا: النوم بشكل كاف يوميًا يجعلكِ في أفضل حالاتك، فعليكِ أن تعلم أن عدم النوم في الليل قد يقتل صحتك بالبطيء ويجعلك غير قادر على التركيز.

-الميزان:
مهنيًا: ينصح لك الفلك تأجيل السفر الى وقت لاحق ويدعوك الى تجنب التغيير والانتقال، وعدم التورط في نزاعات مهما يكن نوعها.
عاطفيًا: لا تسع لاقناع الشريك بوجهة نظرك، فقد تكون مخطئًا وتدفع ثمن أنانيتك، وكن مستعدًا لما يطرحه عليك، فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره.
صحيًا: لا تعرّض نفسك للهواء البارد كثيرًا، لأن مخاطر ذلك كبيرة أكثر مما تتصوّر، وعليك بالراحة الفكرية فهي مهمة جدًا من أجل صفاء الذهن، وهذا يساعدك على التطوّر.

-العقرب:
مهنيًا: فرصة جميلة للمصالحة ولطلب الدعم والتأييد، تؤدي قيمك دورًا في خياراتك ونوعية الوقت إيجابية تحمل جديدًا وأحداثًا مميزة وتخوض تجارب مالية جديدة.
عاطفيًا: رحلة مشتركة طويلة قد توطد التقارب بينك وبين الشريك، ويحيي أحدهم عندك ذكريات عاطفية تثير فيك أحاسيس الماضي الجميل.
صحيًا: الصحة جيدة إجمالًا والنفسية مرتاحة والضغوط خفيفيه، عليك الابتعاد عن الأجواء السلبية التي توترك وتدخل القلق إلى عقلك.

-القوس:
مهنيًا: ابتعد عن الأجواء المشحونة بالانفعالات السلبية، لا تحسم امرًا ولا توقع أي عقدًا، حذار التأخير والخيبة، ويناسبك العمل الانفرادي.
عاطفيًا: تعرف سعادة على الصعيد العاطفي، كن مستعدًا لجديد وتخلص من الروتين، قد تتطور صلاتك مع الشريك العاطفي وتشعر بالانسجام.
صحيًا: احذر التراجع الصحّي فأنت تبدو غير قادر على تحمّل الأوجاع أو الخضوع لفحوص مخبرية أو صور شعاعية.

-الجدي:
مهنيًا: تشارك في مفاوضات دقيقة تبدو شديدة الأهمية، وخصوصًا إذا كنت تمارس عمل التعليم أو التدريس أو التوجيه، أو إذا كنت تقود تيارًا أو تشرف على مهمة تربوية.
عاطفيًا: مشاعر قوية تنتابك، وتشعر أنك بحاجة إلى البقاء قرب الشريك لتتبادلا معًا المشاعر التي هي في داخل كل منكما.
صحيًا: ابتعد عن الضجيج وحافظ على التوازن في حياتك وتعامل مع أي عارض صحي بهدوء ولا تتمادَ في أعمالك المنهكة.

-الدلو:
مهنيًا: لا تتلاعب بأعصاب الآخرين، لأن ذلك يترك انعكاسات سلبية على علاقتك بالزملاء وركز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل.
عاطفيًا: تكثر الأحلام وتتعلم جديدًا أو تتعرف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك، فتتبدل قناعاتك في هذا اليوم المشجع والواعدة بتعاطف ملموس.
صحيًا: مسؤوليات جديدة ملقاة على عاتقك تتطلب منك المزيد من الجهد، ويهددك خطران غير مباشرين نابعين من توتران نفسية وعصبية.

-الحوت:
مهنيًا: تنعم بيوم مميز من الاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف تتمتع بحضور لافت للنظر وتستعيد نفوذك وسيطرتك على كافة الامور.
عاطفيًا: تتحلى بالقدرة الكافية لسبر أعماق الشريك ومعرفة ما يضمره لك، المطلوب منك أن تعامل بما يستحق، ولا سيما إذا كنت مقتنعًا بتمضية حياتك معه.
صحيًا: إعمد إلى مراقبة صحتك وابتعد عن التشنج الجسدي والفكري، لعل ذلك يسهم في تخفيف الضغوط النفسية وإراحة اعصابك.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

فيديو.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيرى النقل والتخطيط

منذ حوالي 9 ساعات

"90 دقيقة" يكشف تفاصيل سرقة الإخوان لرواية الحرافيش لنجيب محفوظ

منذ حوالي 17 ساعة

شقيقة فتاة الـ5 جنيهات تروى كواليس تعذيبها: قدمت بلاغًا للنائب العام

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد.. وتحدد أماكن سقوط الأمطار

ads

الصور

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

image description

محمد منير يبدع فى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.. (صور)

الأكثر قراءة

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

داعش يعلن مسئوليته عن أول عمل إرهابي بقيادة القرشي

احذر.. تطبيق خطير يهدد ملايين هواتف "أندرويد"

بلاغ جديد للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لجمال عيد

أيام زمان

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

«مولانا مُتجلِّي».. حكايات عن مريدي عبد الباسط عبد الصمد

«نهاية الفنانات بؤس وشقاء».. كيف هدد الشعراوي شادية وهالة الصافي؟

محمد هنيدي يغني في فرح السقا (فيديو نادر)

نجم الساعة

رسالة مجهولة لنزار قباني.. «ابق مزروعا على شفتي كاظم الساهر»

الصحة

5 جُمل لا تقولها لطفلك حفاظا على سلامة صحته العقلية

عقار جديد لمنع انتشار السرطان

كيف تتخلص من الهالات السوداء تحت العين

تيفود بلا علاج.. خطر جديد يهدد الدول العربية

الرئيس نيوز

نائب يطالب "البرلمان" بمد الانعقاد الحالي لاستكمال مدة الخمس سنوات

وزير التنمية المحلية: تكليف من "الوزراء" لبحث معوقات الاستثمار فى المحافظات

4 قرارات حازمة من "الكهرباء" لحل مشكلة أخطاء الفواتير.. تعرف عليها

روسيا: نناقش الاتحاد الأوروبي لحل النزاعات التجارية بمنظمة التجارة العالمية

منوعات

القبض على امرأة "قضمت" أذن صديقتها

مدينة كراكوف البولندية.. الأفضل فى أوروبا لقضاء عطلة قصيرة

حيلة لتوفير الوقت فى الصباح

اكتشاف فضلات الدماغ أثناء النوم.. لأول مرة

كشكول

"شوقي" يرد علي اجتزاء "السوشيال ميديا" لتصريحاته

وزير التعليم يوضح لـ"كشكول" تصريحاته بشأن انضمام المهندسين لداعش

البحر الأحمر الأزهرية تستعد للدفع بملفات الحصول على الجودة لمجموعة معاهد جديدة

جامعة قناة السويس تدرب الطلاب المكفوفين على تشكيل الخزف

إسلام سياسي

مدير الملتقي الدولي للطريقة الشيخية بالجزائر:ندعم المؤسسة العسكرية بكل قوة

إخوان سوريا يستفزون أعضاء الجماعة بصالون سياسي في تركيا

مرصد الأزهر: "القاعدة" يسعى لتوسيع نفوذه وتنفيذ عمليات نوعية

مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بدعوة 50 شخصية فرنسية لمواجهة الإسلاموفوبيا


زيت وسكر

قبل موسم القمح.. تعرف على أهم الإرشادات وأصناف الزراعات

كيف تواجهه تنميل الأطراف؟

“التنمية المحلية”: لدينا أكثر من ٧٨ مركز حرفي لتدريب الأيدي العاملة بالمحافظات

خلال نوفمبر.. كيف تعتنى بمحاصيل الخضر والفواكة؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
جديد المستنقع الأفغانى
د.أحمد الخميسى
هيئة الأمر بالملبوس والذوق العام
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «٤»
د.كريمة الحفناوى
التحية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. والفخر للسينما السودانية
المزيد

الثقافة

دعم دور النشر المشاركة بمعرض الشارقة للكتاب بـ4.5 مليون درهم

الكلب

اتحاد الكتاب ينعى فوزية مهران

ثمة حنين لم يزل يتثاءب

صفحتنا ع الفيس بوك