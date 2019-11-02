"فيديو مرعب".. أب يعبر المزلقان بابنه أثناء سير القطار

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، خلال تقديم برنامج "مساء DMC" المُذاع عبر فضائية "DMC"، مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف عن سلوكيات خاطئة للمواطنين تعرضهم للخطر أثناء سير القطارات.



وظهر في الفيديو، مشهد لأب يعبر بابنه المزلقان أثناء سير القطار، حيث إنه برغم علو صفارات الإنذار التي تكشف عن قرب وصول القطار، إلا أن أحد المارة قرر أن يعبر المزلقان بابنه بسرعة جنونية، لينزلق منه ابنه ويعود ويلتقطه في مشهد جنوني كاد أن يودي بحياتهما.



وعلقت "الحصري" على المشهد، قائلة: "تصرفات غريبة وغير مبررة ".



كما عرضت مقطع فيديو آخر لشباب يسيرون فوق القطار أثناء سيره، ويقوم الشباب بالإمساك بالكوبري بينما القطار يسير.



واستنكرت ما يفعله هؤلاء، قائلة: "ليه بتعملوا كده؟"، كما وصفت ما يفعلونه بلعبة الموت وتصرفات مرعبة ومخيفة.

