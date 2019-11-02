فيديو.. خالد النبوي يكشف عن موعد عرض "ممالك النار"

نشر الفنان خالد النبوي، برومو مسلسل "ممالك النار"، عبر حسابه على "إنستجرام".



وعلق على البرومو، قائلا: "مسلسل ممالك النار، ابتداء من 17 نوفمبر على شبكة mbc".



كان الفنان خالد النبوي، قد نشر فيديو به صورة من شخصيته في مسلسل ممالك النار، إذ يجسد شخصية طومان باي.



يجسد خالد في المسلسل شخصية طومان باي، والعمل يتناول الحقبة الأخيرة لدولة المماليك، وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية.



والمسلسل من إنتاج الإمارات، ومن بطولة محمود نصر ورشيد عساف ومنى واصف وكندة حنا، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر.

