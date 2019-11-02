مسئول "الناتو" في أفغانستان: حرية الصحافة مهمة للديمقراطية

قال نيكولاس كاي المُمثل المدني الأعلى لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) في أفغانستان اليوم السبت، إن حرية الصحافة مُهمة للديمقراطية.



وقال المسؤول - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إن حلف الناتو يدعم أفغانستان في هذا اليوم مشددًا على أن حرية الصحافة مُهمة للديمقراطية.



جاءت رسالة المسؤول في وقت يزداد فيه العنف ضد الصحفيين في أفغانستان، إذ تشير تقارير إلى أنه تم رصد 96 واقعة عنف ضد الصحفيين حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضى، وأسفر ذلك عن مقتل سبعة منذ بداية العام الجاري وإصابة ما لا يقل عن 20 واختطاف سبعة آخرين.