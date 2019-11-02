الباز يفحم الإخوان بعد محاولة استغلالهم محمد بديع للتشهير بمصر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن قيادات الإخوان يتواصلون مع جمعيات حقوقية عالمية، للتشهير بالدولة المصرية بزعم أنها تسجن رجلا مسنا عمره تجاوز 65 سنة، في ظروف غير آدمية، وحالته الصحية سيئة.



وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه بالتنسيق مع هذه الحملة، قامت لجان الإخوان الإلكترونية بالترويج لشائعة وفاة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ثم اتهموا النظام بأنه من يروج لهذه الشائعة لتحضيرهم لخبر وفاته.



وأردف الباز: "بيخترعوا الخبر، ثم يتهموا النظام بأنه وراء الترويج، ثم يبدأوا المندبة، والحجة أنه كبير في السن طلعوه، متناسين أنه رأس جماعة إرهابية أذاقت مصر الويلات، لكن ما يحدث معه حكمة ربنا وعدله، كل ما فعلوه يترد على الجماعة".



واستعرض الباز فيديو للقيادي الإخواني عصام العريان في حديث مع عمرو موسى، عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويقول: "لن يخرج من السجن إلا على نقالة إلى القبر".



وعقب الباز: "كانوا يتحدثون وكأنهم يتحكمون في أقدار الناس، ويملكون الأرض، وهذه رسالة لمن يقولون إن بديع كبير في السن ومريض، فمبارك كان كبيرا في السن ومريضا أيضًا، ولم يرحموه".

