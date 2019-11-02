محمد رمضان ينشر صورة له: "ثقة في الله مبخفش"

شارك الفنان محمد رمضان، متابعي صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام" صورة له، ظهر فيها بظهره، وينظر إلى مرآة.



وعلق رمضان على الصورة، قائلا: "الصورة دي لقيتها على موبايلي والغريب إني فاكر في اليوم ده كنت لوحدي تماما، ولو حد مصورها المفروض يبان في المرايا اللي قدامي؟ ده أكيد عفريت واحد مُصور أو عفريت مُعجب بالحلاقة، ثقة في الله مبخفش، ومش هروح الأوتيل ده تاني".



ولم يكشف رمضان عن أي معلومات أخرى، ولم يوضح إذا كان هناك خدعة في الصورة أم لا.



يُذكر أن محمد رمضان يستعد لتصوير مسلسل البرنس، لعرضه في رمضان 2020، من بطولة غادة عادل ومي عمر، وتأليف وإخراج محمد سامي.

