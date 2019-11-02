سعد رمضان يبدأ حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ"نسم علينا" (صور)

بدأ حفل المطرب اللبناني سعد رمضان على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، منذ قليل، ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة الثامنة والعشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.



وصعد رمضان على مسرح الحفل على أغنية "نسم علينا الهوا" للمطربة فيروز وهي من كلمات وألحان الأخوين رحباني، وسط حضور كبير من الجمهور.



وأحيت الفاصل الأول لفعاليات اليوم الثاني المطربة رحاب مطاوع، ويختتم اليوم المطرب مدحت صالح في حفل رفع شعار كامل العدد.