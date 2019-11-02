أسامة ربيع: قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة نجحت في استرداد ما تم إنفاقه عليها خلال عام.



وأضاف "ربيع" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن إحصائيات الملاحة للقناة سجلت أرقاما غير مسبوقة في العائدات والحمولات وأعداد السفن، خلال شهر أكتوبر 2019.



وأوضح أن القناة تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها بأكثر من 515 مليون دولار، متابعًا: "لولا إنشاء قناة السويس الجديدة لحدثت مشكلة في عبور السفن العملاقة".

