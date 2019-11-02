أحمد موسى: القوات المسلحة لن تسمح بتكرار المؤامرة على الوطن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة المصرية لن تسمح بتكرار المؤامرة على الوطن مرة أخرى.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الجيش هو اللي سند البلد وحماها من السقوط"، لافتا إلى أنه حائط الصد الذي حمى البلد في الفترة من 2011 حتى 30 يونيو 2013.



وتابع: "لن نسمح لأحد بالتآمر على الدولة المصرية مرة أخرى".







