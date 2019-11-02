شاهد.. رسالة مؤثرة من إيمي طلعت زكريا لوالدها

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا، متابعي صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، بصورة تجمعها بوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا.



وعلقت إيمي على الصورة، قائلة: "أوقات كتير بيبقى نفسى ترجع أحضنك أوي وأبوس رجلك وأقولك، يارب مكنش قصرت معاك وأوقات تانية بقول هو في مكان أحسن وارتاح من الدنيا المزيفة اللي إحنا فيها دي، وحشتني أوي يا أغلى الناس والحمد لله إنك جيت وطمنتني عليك، بحبك الدنيا وحشة من غيرك أوي يا بابا".



يُذكر أن الفنان طلعت زكريا توفي، الثلاثاء 8 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عامًا، ودفن في مسقط رأسه بالإسكندرية.

