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الصحة

عقار جديد لمنع انتشار السرطان

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:33 م
جريدة الدستور
وكالات
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اكتشف علماء من الولايات المتحدة وأستراليا، دواءً أنتج لحجب نشاط البروتين المتغير، يقوم بخفض حجم الأورام، ويمنع انتشار المرض لدى الفئران والبشر.

ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الباحثين يشيرون، إلى أن التغيرات في الجين KRAS تساعد على بقائه "عالقا" في وضع "التشغيل"، وهذا الجين يعمل مثل مفتاح جزيئي، يجبر الخلية على إنتاج عوامل النمو والانشطار، ويمكن أن يؤدي اختلال عمله إلى ظهور أورام خبيثة.

وابتكر العلماء عقار AMG 510، القادر على ربط البروتين KRAS، وحجب نشاطه، وقد أظهرت نتائج التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية، أن هذا العقار يخفض بصورة ملحوظة حجم الأورام عندها، وفي بعض الحالات يزول الورم تماما.

استنادا إلى هذه النتائج، قرر الباحثون اختبار العقار على أربعة مرضى يعانون من سرطان الرئة، وتبين بعد مضي ستة أسابيع انخفاض حجم الورم عند أحدهم بنسبة 34%، وعند الآخر بنسبة 67%، ولم تلاحظ أي تغيرات لدى المريضين الآخرين.

فاتضح للباحثين أن العقار AMG 510، يعزز في بعض الحالات المناعة عند الفئران، بحيث يتمكن جسمها من التغلب بنفسه على المرض.
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