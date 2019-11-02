مقتل شخصين وتدمير 35 منزلًا في حرائق الغابات بالمكسيك

لقى شخصان مصرعيهما جراء حرائق الغابات المندلعة بولاية (باخا كاليفورنيا) الواقعة شمال غرب المكسيك.



وقالت شبكة إيه بى سي نيوز الإخبارية الأمريكية، الليلة، إن البيان الصادر عن وزارة الأمن وحماية المواطنين المكسيكية، أوضح أن الحريقين، أسفرا أيضا عن تدمير 35 منزلا فى الولاية المتاخمة لولاية كاليفورنيا الأمريكية.



تجدر الإشارة إلى أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عانت مؤخرا، أيضا من حرائق الغابات الهائلة التى ساعد على انتشارها نشاط الرياح والجفاف.

