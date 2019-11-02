هكذا هنأت بوسي شقيقتها بعيد ميلادها (صور)

شاركت المطربة بوسي، متابعي صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" مجموعة من الصور تجمعها بشقيقتها، احتفالا بعيد ميلادها.



وعلقت بوسي على الصور، قائلة: "عيد ميلاد سعيد فطومة، كل سنة وإنتي طيبة يا نور عيني، وعقبال العمر كله يا أختي وبنتي وصحبتي وحبيبتي ويارب أشوفك دايما مبسوطة وسعيدة في حياتك، وأشوفك أحلى عروسة في الدنيا كلها، وربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدا يا رب، بحبك أوي ووحشتيني أوي".



يُذكر أن آخر أعمال بوسي هو فيلم "أنت حبيبي وبس"، الذي عُرض في موسم أفلام عيد الأضحى الماضي، وشارك في بطولته كل من محمود الليثي وهالة فاخر ومحمد محمود ومحمد ثروت وإيمان السيد، من تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدري.

