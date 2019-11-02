مقتل مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع شرطة أسوان

قتل أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مساء اليوم، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بأسوان، وكان بحوزته ترسانة أسلحة وكميات من المواد المخدرة.



أكدت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، حسب بيان لوزارة الداخلية اليوم، اختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مقيم بدائرة المركز، مسجل شقى خطر "سرقات عامة"، سبق اتهامه في 41 قضية (سلاح – سرقة بالإكراه – مخدرات – حريق عمد – مشاجرة)، مطلوب التنفيذ عليه في 7 أحكام جنائية وجنح، يتزعم مجموعة من العناصر الإجرامية، والمشهور عنه الاتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة، متخذين من منطقة عرب كيما بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العناصر الإجرامية بمكان اختبائهم، في مأمورية بالاشتراك مع مفتشى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعار العناصر الإجرامية وصول القوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، ما أسفر عن إصابة أحدهم، عاطل، مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في 8 قضايا (ضرب – تبديد – خيانة أمانة)، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "ضرب" بالحبس لمدة 6 شهور، ومات أثناء نقله إلى المستشفى لإسعافه.



وضبطت قوات الأمن، بندقية آلية، 6 خزائن لذات العيار، بندقية FN، 6 خزينة لذات العيار، قنبلة يدوية، بندقيتين خرطوش، 3 فرد خرطوش محلى الصنع، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، 80 كيلو لمخدر البانجو، 4 كيلو لمخدر الحشيش، ألف و600 كيلو من مخدر الأفيون، 280 قرص ترامادول، سيارة ربع نقل "دون لوحات معدنية"، دراجة نارية "دون لوحات معدنية".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تمشيط المنطقة، وتكثيف الجهود لضبط باقى العناصر الهاربة.