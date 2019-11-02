تقليص ساعات حظر التجوال في بغداد

أعلنت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم السبت، تقليص ساعات حظر التجوال في المحافظة لإتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم.



وقالت القيادة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه تقرر تقليص ساعات حظر التجوال ليبدأ من الثانية بعد منتصف الليل لمدة 4 ساعات.



وكانت السلطات العراقية أعلنت، الإثنين الماضي، حظر التجوال في بغداد، من 12 ليلا إلى 6 صباحا بالتوقيت المحلي.