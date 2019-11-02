أستاذ إذاعة وتليفزيون: نحتاج خطة استراتيجية وطنية للتعامل مع الإعلام العدائي

قالت الدكتورة مروة ياسين، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة بني سويف: "إن الأمن القومي هو الحصول على أكبر قدر من الحماية والاستقرار للدولة، لتحقيق التنمية الشاملة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة أي تدخلات داخلية أو خارجية تتضارب مع مصلحة الدولة".



وأضافت "ياسين" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن هذا القدر من الحماية والاستقرار يتطلب توجيه مُخطط، لافتة إلى أن "الوعي" سلاح ذو حدين.



وأوضحت أن كل الدراسات الإعلامية قامت بتشخيص الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مشددة على ضرورة إيجاد دراسة واضحة وخطة استراتيجية وطنية في كل المجالات للتعامل مع الإعلام العدائي وحروب الجيل الرابع.

