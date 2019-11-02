السبت 02 نوفمبر 2019 الموافق 05 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

هاشتاج

شاهد.. أول رد فعل لـ سمية الخشاب بعد الحكم بحبسها 3 سنوات

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:10 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
طباعة
شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعي صفحتها الرسمية على "إنستجرام" بمجموعة صور جديدة لها أثناء تواجدها في "برشلونة" بإسبانيا، لقضاء فترة إجازة قصيرة، في رد فعل "غير مبالي" على الحكم الصادر ضدها بالحبس 3 سنوات.

وظهرت سمية الخشاب، في الصور برفقة مجموعة من أصدقائها، وعلقت على الصور، قائلة: "مساء الفل من برشلونة".

يُذكر أن الفنانة سمية الخشاب صدر ضدها حكم من محكة جنح الدقي بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.

وكان الفنان أحمد سعد، أقام جنحة مباشرة برقم 17590 لسنة 2019، اتهم فيها اسمية الخشاب "طليقته" بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يومين

رسالة قاسية من هانى شاكر إلى محمد رمضان

منذ 36 دقيقة

الباز يشكر المغرد الإماراتي إبراهيم بهزاد لدعمه السياحة المصرية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بلاغ جديد للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لجمال عيد

منذ حوالي 11 ساعة

ظهور "الثعبان الأعمى" بعد 172 عاماً من الاختفاء

ads

الصور

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

image description

محمد منير يبدع في افتتاح مهرجان الموسيقي العربية (صور)

الأكثر قراءة

الحبس 3 سنوات للفنانة سمية الخشاب

بلاغ جديد للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لجمال عيد

"المالية" تعلن عن وظائف حكومية شاغرة

ظهور "الثعبان الأعمى" بعد 172 عاماً من الاختفاء

أيام زمان

محمد هنيدي يغني في فرح السقا (فيديو نادر)

رضا عبد العال يروى تفاصيل المسلسل الذى جسد قصة حياته

غضب أحمد رمزي من يوسف شاهين بسبب "الشريف".. تعرّف على القصة

«إحداهن تسببت في حريق».. أغرب حكايات أغنيات حكيم

نجم الساعة

«إحداهن تسببت في حريق».. أغرب حكايات أغنيات حكيم

الصحة

تيفود بلا علاج.. خطر جديد يهدد الدول العربية

أصل وفوائد الجبنة موتزاريلا

الأطباء يخفقون في مناقشة تكاليف الاختبارات الجينية للسرطان

أعراض ومشاكل النوم مع سن اليأس

الرئيس نيوز

خاص| لطيفة تنتهي من تصوير كليب جديد وتستعد لطرح ألبومها

مخرج "خط الموت" يعلن بدء عرض الفيلم بالإمارات

وفد عسكري أمريكي يتفقد مواقع المقاتلين الأكراد بشمال شرق سوريا

باحث سياسي: تظاهرات الجمعة الـ"37" بمثابة تأميم احتفالات ثورة نوفمبر بالجزائر

منوعات

كريم عبدالجواد بعد الفوز: حققت حلم الطفولة

نور الشربينى: خضت النهائى وأنا مصابة والتتويج بلقب العالم أمام الأهرامات مختلف

صورة صدفة تكشف إصابة امرأة بمرض خطير

دراسة: النوم العميق ينظف دماغك ويحميك من "ألزهايمر"

كشكول

التعليم تعلق على شكوى أهالي مدرسة آيلة للسقوط في سوهاج

البدء فى إنشاء مجمع إسلامى بالمنوفية الأزهرية

بالصور.. جولة لطلاب القاهرة داخل الحماية المدنية

عميد "دراسات الزقازيق" يتناول الغذاء مع الطالبات فى المدينة

إسلام سياسي

مرصد الأزهر: "القاعدة" يسعى لتوسيع نفوذه وتنفيذ عمليات نوعية

مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بدعوة 50 شخصية فرنسية لمواجهة الإسلاموفوبيا

منظمة خريجى الأزهر تدين التفجير الإرهابى فى أفغانستان

جنرال عسكري عراقي يروي شهادته حول تنظيم داعش الإرهابي


زيت وسكر

ما هو تحليل tsh؟.. هنا الإجابة

قبل انطلاقه.. ما لا تعرفه عن مؤتمر التطوير العقارى الرابع

كيف ستواجه “الصحة” ازمات الكهرباء بالمستشفيات؟

4 قرارات حازمة من  “الكهرباء” لحل مشكلة أخطاء الفواتير

مقالات الرأي
ماجد حبته
جديد المستنقع الأفغانى
د.أحمد الخميسى
هيئة الأمر بالملبوس والذوق العام
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «٤»
د.كريمة الحفناوى
التحية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. والفخر للسينما السودانية
المزيد

الثقافة

الكلب

اتحاد الكتاب ينعى فوزية مهران

ثمة حنين لم يزل يتثاءب

د. طه حسين

صفحتنا ع الفيس بوك