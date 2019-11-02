شاهد.. أول رد فعل لـ سمية الخشاب بعد الحكم بحبسها 3 سنوات

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعي صفحتها الرسمية على "إنستجرام" بمجموعة صور جديدة لها أثناء تواجدها في "برشلونة" بإسبانيا، لقضاء فترة إجازة قصيرة، في رد فعل "غير مبالي" على الحكم الصادر ضدها بالحبس 3 سنوات.



وظهرت سمية الخشاب، في الصور برفقة مجموعة من أصدقائها، وعلقت على الصور، قائلة: "مساء الفل من برشلونة".



يُذكر أن الفنانة سمية الخشاب صدر ضدها حكم من محكة جنح الدقي بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.



وكان الفنان أحمد سعد، أقام جنحة مباشرة برقم 17590 لسنة 2019، اتهم فيها اسمية الخشاب "طليقته" بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه.

