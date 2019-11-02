الديهي يهاجم عميد "حقوق طنطا" بسبب "إيحاءاته" لطالبة: ارتكب خطيئة

استنكر الإعلامي نشأت الديهي واقعة المشادة بين طالبة بكلية التجارة جامعة طنطا، وعميد كلية الحقوق بالجامعة، قائلًا إن الطالبة أخطأت لكن الدكتور ارتكب خطيئة، وجميع الحضور ارتكبوا خطايا.



وأضاف الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten": "الطالبة بتقول له أنا هوريك، وهو يرد إبقى وريني بره عشان مينفعش توريني قدام الطلبة؟ يا نهار أسود؟ مصيبة سودة المجتمع يعاني من خلل".



وعقب: "رد الطالبة كان وقح، لكن رد العميد كان أوقح، إسقاط بإيحاء غير مقبول، الدكتور ارتكب خطيئة".



وأردف: "أربأ بأستاذ جامعي أن يفعل هذا، وأتمنى من رئيس جامعة طنطا أن يواجه هذه الظواهر، التي تعكس مشاكل مجتمعية، والزملاء اللي ضحكوا أليس فيكم رجلا رشيدًا؟ ليه بنقطع في بعض؟ أهيب بأولياء الأمور يراجعوا أولادهم، وأهيب بالعميد أن يراجع نفسه، لأنه أخطأ في حق نفسه".

