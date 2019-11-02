المؤسس الأول.. عنتر هلال: مطربو المهرجانات مثل الإرهابيين

هو شاعر، وملحن، ورسام، وأحد نجوم جيل التسعينيات الذين أحدثوا زخمًا فنيًا كبيرًا فى تلك الفترة.

إنه عنتر هلال الذى عرفه كثيرون بأغنيته «كماننّا»، التى عرضت فى فيلم «إسماعيلية رايح جاى»، رغم ما قدمه من أعمال أخرى أكثر أهمية.



عن «كماننّا» وغيرها يحكى عنتر هلال جوانب خفية من مسيرته الفنية، وكواليس كتابة العديد من أغانيه التى أثارت جدلًا، ويكشف عن مشروعه الجديد المتمثل فى كتابة سداسيات شعرية على غرار رباعيات صلاح جاهين.



■ بداية.. كيف ترى أغانى المهرجانات؟

- يجب القبض على هؤلاء الذين يطلق عليهم «مطربى المهرجانات»، لأنهم يفسدون الذوق العام، وأخلاق الشباب، وخطرهم لا يقل عن الإرهاب.

وأنا أرفض سماع هذه الأغانى بشدة، وأترك المكان الذى يتم تشغيلها فيه، «أنا رجل شاعر ومن غير الطبيعى أن أشوه إحساسى وذوقى بهذه الأغانى»، لأن هذه النوعية بما يثار فيها من موضوعات تجعل المزيكا حرامًا.

وأنا عاشق للموسيقى بطبعى، لكن يجب ألا «يشطح» المغنى فى الموضوعات التى يطرحها، وهو ما يحدث فى أغانى المهرجانات الموجودة حاليًا، ومع ذلك فالمزيكا فيها لطيفة.

■ لكنك اتهمت أيضًا بإفساد الذوق العام بسبب أغنية «كماننا».. كيف ترى ذلك؟

- لم أشعر بالحزن يومًا بسبب هذا الاتهام، لأننى قدرت عدم استيعاب المستمعين للغتها الجديدة ومفرداتها التى لم تكن شبيهة بالأغانى التى كانت تعرض فى توقيت طرحها، وهذه الصدمة هى التى جعلتهم يصنفونها على أنها إسفاف وهبوط بالذوق العام، ولكن هذه التهمة لم تستمر طويلًا، خاصة بعد عرضها فى فيلم «إسماعيلية رايح جاى»، فبمجرد مشاهدة الجمهور الفيلم استوعبوا الفكرة على أنها موقف درامى داخل الأحداث، وبعد ذلك وصفونى بالعبقرى، وقالوا «إن الأغنية سابقة لزمانها»، وكانت سببًا فى إحداث تطور بالسينما المصرية، وأصبحت هناك ضرورة ملحة لوجود هذا النوع من الأغانى فى الأفلام، وأصبحت هناك ظاهرة تسمى «السينما الشبابية» استمرت منذ ٢٠ عامًا حتى الآن.

■ ماذا عن كواليس هذه الأغنية؟

- لم يكن طرح «كماننّا» مصادفة كما يدعى البعض، فأنا غير مؤمن بالصدفة فى الحياة، أنا مؤمن بالتوفيق من الله بعد التعب والاجتهاد، وكلمة «كماننّا» كنت أرددها رفقة زملائى فى الكلية قديمًا، وكان تحويلها لأغنية تحديًا بالنسبة لى، بعد فشل ١١ مؤلفًا وملحنًا فى إخراج أغنية مناسبة لذلك الفيلم.

■ هل توقعت نجاحها بهذا الشكل؟

- لا، لم أكن أتوقع هذا، نحن نصنع الفن ونترك الحكم عليه للناس، وهم من يقررون استمرار العمل أو الحكم عليه بالموت، واستمرار الأغنية حتى الآن دليل على قدرتها على رسم البهجة والسعادة والدهشة فى نفوس الجمهور، وأى عمل قادر على لفت الأنظار سيستمر عكس العمل التقليدى، لأن الفن يعتمد على الدهشة والمفاجأة حتى لا يكون عملًا روتينيًا.

■ ما دلالة مفرداتها «كاتش كادر فى الألولو»؟

- هذه الكلمات كانت وما زالت حتى الآن «فزورة»، وإن قلت الإجابة ستنتهى دهشة الأغنية، وما أستطيع قوله هو أن هناك بعض التراكيب اللغوية التى يصنعها المؤلف تكون خاصة به وحده.

■ قلت إن هناك خطأ فادحًا فى زمن الأغنية.. ما سر ذلك؟

- على الرغم من مرور ٢٠ عامًا على طرح الأغنية فى «إسماعيلية رايح جاى»، وتحطيمها الأرقام وكسرها القاعدة والمألوف، وصناعة جيل جديد من النجوم، فإن هناك خطأ تاريخيًا فادحًا تم اكتشافه، حيث يتناول الفيلم الفترة ما بين حرب ١٩٦٧ إلى حرب أكتوبر عام ١٩٧٣، وهذا الخطأ الفادح يكمن فى جملة «وأجيب لى دش مع الموبايل»، والجميع يعلم أن الفترة ما بين النكسة وحرب أكتوبر لم يكن موجود بها «الدش» أو «الموبايل» كما جاء فى الأغنية التى تعبر عن طموحات وأحلام الشباب فى هذه الفترة فى الحصول على الثراء والسيارة الفارهة.

والسبب فى هذا الخطأ هو عدم حصولى على سيناريو الفيلم حينها، حيث تم حكى قصته لى فقط، دون قراءة أوراق العمل، ولكن تجاوزنا الخطأ بعدم ملاحظة الجمهور له وحب الناس للأغنية.

■ لماذا اتجهت للكتابة والتلحين رغم عشقك التمثيل؟

- الفنان الحقيقى دائمًا يكون متعدد المواهب، مثل صلاح جاهين الذى كان كاتب سيناريوهات ومغنيًا ورسامًا، وأنا رسام كاركتير وكاتب وملحن، والفن كله واحد مع اختلاف طرق التناول، وأنا منذ الصغر ألحن، ولا أحب التمثيل لعدم اندماجى فى مجتمع الممثلين، وشعورى الدائم بأنه غريب عنى، لذلك تخصصت فى الكتابة، التى شعرت فيها بأننى بطل العمل وليس جزءًا منه.

■ قلت إن حميد الشاعرى جعل الغناء لا يحتاج لعضلات.. هل يمكن أن توضح ذلك؟

- قديمًا كان يجب أن يتحلى المغنى بالعُرب والحليات فى أدائه، لكن حميد الشاعرى لم يعتمد على هذا، ما جعله ينجح رفقة أشقائه وأصدقائه فى الوسط بالرغم من أنهم ليسوا مغنيين، وحميد الشاعرى تمكن من جعل المزيكا والكلمات بطل الأغنية بدلًا من صوت المغنى، فخلق لنفسه عالمًا وحالة غنائية، الصوت جزء منها.

■ لكل مؤلف بعض الذكريات والحكايات التى دفعته لوضعها فى أغانيه.. هل حدث هذا معك؟

- بالطبع، حدث هذا فى أغنية «بابا أوبح»، وهى الجملة التى كانت ابنتى ترددها بشكل مستمر، وهى فى عمر ٣ سنوات، وفكرت «ليه متبقاش أغنية»، وكذلك أغنية «هم بيطلعوا إمتى» التى غناها الفنان طارق شريف، حيث كنا نجلس معا ذات يوم ووالدته قالت هذه الجملة، واقترح هو حينها أن أحولها لأغنية وهو ما حدث بالفعل.

وكذلك أغنية «كل البنات بتحبك»، حيث كنت أمزح بهذه الكلمات مع الفنان حسام حسنى، لوجود بنات حوله فى كل مكان يذهب إليه، وقررنا أن نحولها لأغنية.

■ لماذا اختفيت من الساحة الفنية؟

- أنا لم أختفِ نهائيًا، أنا سافرت لعدة دول عربية للعمل والتلحين، لكن ما أنتجته من أغانٍ هناك لم يشتهر فى مصر، وعدت عندما استقرت الأحوال فى البلاد.

■ ما مشروعاتك المقبلة؟

- أنا مرشح للمشاركة فى تحكيم برنامج «ذا فويس» فوق الستين عامًا فى لبنان، وأعكف على إنهاء «سداسيات شعرية» لنشرها قريبًا، وهو شكل جديد من الشعر العامى، قريب من رباعيات صلاح جاهين، لكنه عبارة عن ٦ أبيات فى كل مقطع، ويعتبر نقلة جديدة فى هذا المجال.

