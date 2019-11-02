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سياسي

الحركة الوطنية: أعداء مصر يستهدفون معنويات المواطنين

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:59 م
أسامة الشاهد
أسامة الشاهد
حسين العمدة
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أكد أسامة الشاهد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية أنه في يوم السادس من أكتوبر عام 1973 نهضت هذه الأمة وأثبت الإنسان المصرى للعالم كله أنه قادر على تجاوز أي محنة مهما كانت جراحها عميقة بداخله.

وأضاف الشاهد في تصريحات صحفية له، أنه على الرغم من مرور 50 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر لكن كل من عايش هذا الحدث لن يمل أبدا من تكرار الحديث عنه، وقال الشاهد:"قد أكرمنى الله بأننى كنت واحدا من أبناء الشعب المصرى الذين تجرعوا مرارة النكسة ثم ذاقوا حلاوة الانتصار" مشيرا إلى أن نقل هذه التجربة بكل ما فيها من ألم وانكسار وفرحة وانتصار لأبنائنا من الأجيال الشابة، هو واجب وطنى يفرضه علينا حق الانتماء لهذا البلد وحق أبنائنا الشباب علينا.

وأشار إلى نموذج التكافل الذي قدمه الشعب المصرى طوال سنوات الحرب، وقال الشاهد: "لقد تعرض الإنسان المصرى خلال 5 سنوات لحرب استهدفت تدمير معنوياته وتحطيمه نفسيا وإشاعة حالة من الارتباك والشك وعدم الطمأنينة بين المواطن ومؤسسات وطنه".

وأضاف: "استخدم العدو في هذه المعركة سلاح الحرب النفسية والشائعات، لافتا إلى أنه يتعجب حين يرى ذات السلاح يستخدم اليوم ضد وطننا وبنفس الطريقة مع اختلاف الأساليب واستحداثها بعد التطور التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال".
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