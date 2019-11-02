"تويتر" يغلق صفحة قناة "المنار" التابعة لحزب الله

أغلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، حساب قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني.



وقال "تويتر" إنه أغلق الصفحة لاختراقها قوانين الموقع.



وتعتبر قناة "المنار" الناطقة بلسان حزب الله وتملك موقعا إلكترونيا والعديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.